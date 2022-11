Estos son los cuatro hoteles más lujosos de Málaga capital

La oferta hotelera de Málaga capital se ha multiplicado en apenas dos décadas y ahora la ciudad sí puede presumir de tener muchos y buenos establecimientos. Para gustos los colores y no hay reglas exactas, pero de alguna forma hay que medir la calidad de los hoteles y eso se hace por el número de estrellas. El primer cinco estrellas tardó en caer en Málaga capital. Hasta el año 2010, cuando se inauguró el Vincci Posada del Patio, no había ninguno. En estos doce años se han abierto tres más: Miramar, Castillo Santa Catalina y Only You. Vamos a conocer un poco más de los cuatro hoteles más lujosos de Málaga capital.

Gran Hotel Miramar Gran Lujo

Vista de la suite Royal del hotel Miramar.

Está ubicado en el Paseo de Reding, es el hotel más lujoso de Málaga capital y es propiedad de Hoteles Santos. Es un edificio emblemático que fue inaugurado en 1926 por el rey Alfonso XIII precisamente como hotel, llamado entonces Hotel Príncipe de Asturias. El edificio fue realizado por el famoso arquitecto Fernando Guerrero Strachan. En la Guerra Civil fue utilizado como hospital de campaña y, tras acabar la guerra, en 1939 reabrió sus puertas con el nombre de Hotel Miramar. Operó con normalidad hasta que cerró en 1967. Veinte años después, en 1987, el edificio pasó a ser el Palacio de Justicia de Málaga hasta 2007. Tras años de abandono y trámites burocráticos, fue adquirido por Hoteles Santos en 2016 y fue reinaugurado en noviembre de 2017.

Tiene 190 habitaciones y entre sus servicios están dos piscinas exteriores para niños y adultos, un garaje cubierto, gimnasio, servicio de botones, solarium o servicio de canguro por si se quiere pegar una escapada a solas con la pareja dejando a los niños a buen recaudo.

La habitación más lujosa es la Royal Suite, que tiene 80 metros cuadrados y vistas al Mediterráneo. Dispone de una amplia terraza con jacuzzi o vestidor, entre otros servicios.

Hablar de precios es difícil en el mundo hotelero porque cambian cada día. Para este próximo fin de semana, por ejemplo, oscilan entre los 320 euros hasta los 1.920 euros de la Royal Suite solo en régimen de alojamiento.

Hotel Castillo Santa Catalina

Castillo Santa Catalina

Este cinco estrellas está situado en la calle Ramos Carrión, 38 y es gestionado por Soho Hoteles. Es un edificio realmente atractivo porque se trata de un palacio construido en 1932 inspirado en la cultura árabe. Al encontrarse en alto, las vistas son espectaculares.

Pese a la majestuosidad del edificio, solo tiene 24 habitaciones. La mayor ocupa una planta entera con dos dormitorios y dos salones. Es una suite con 60 metros cuadrados con televisores led de 55 pulgadas en cada habitación y productos de tocador de la marca Chopard.

Ofrecen servicio de botones, aparcacoches, parking privado, restaurantes, jardines y una bañera termal. Se pueden encontrar habitaciones desde 199 euros, subiendo a 330 euros el fin de semana. La suite está a 515 euros la noche.

Only You Málaga

Junior Suite Terrace Marina de Only You

Ha sido el último en llegar pues apenas lleva abierto al público un año. Pero está situado en un edificio emblemático como el de La Equitativa, junto a la calle Larios, que ha sido sometido a una profunda renovación. Está operado por el Grupo Palladium y en su primer año de vida ha tenido una ocupación media del 80%.

Dispone de 93 habitaciones distribuidas en nueve tipos, desde la Classic hasta la Junior Suite. Tiene varios restaurantes y una piscina en la azotea.

La Junior Suite tiene 45 metros cuadrados y los elementos propios de este tipo de establecimientos de lujo como cama King Size, selección de almohadas, cafetera Nespresso, televisor de 50 pulgadas, albornoz o fibra óptica.

El precio medio de las habitaciones está en torno a los 200 euros, aunque varía en función del momento y la habitación. Reservar una Junior Suite este próximo sábado cuesta, por ejemplo, 608 y 644 euros en función de las vistas para dos personas.

Hotel Vincci Posada del Patio

Vincci Posada del Patio

Fue el primer hotel de cinco estrellas que abrió en Málaga capital allá por 2010. Está en el Pasillo de Santa Isabel y está gestionado por la cadena Vicci. Uno de sus principales atractivos, aparte de su situación céntrica y los servicios de un hotel de cinco estrellas, es la restauración de una parte de la muralla romana de la ciudad que estaba en el subsuelo y que puede ser vista por los clientes o curiosos.

En ese inmueble había dos edificios, de los cuales uno era una posada y el otro uno de viviendas. Fue remodelado por completo dándole un estilo funcional y moderno.

Cuenta con 106 habitaciones, siendo la más espectacular la Suite Essence, un dúplex abuhardillado con dormitorio, salón y dos baños. Para este próximo fin de semana hay habitaciones desde 258 euros en régimen solo de alojamiento hasta los 562 euros de la Suite Essence en régimen de media pensión.

