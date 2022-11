"Málaga tiene costa para aburrir y debe desarrollar otras zonas para no masificar el Centro de turistas"

Pedro Echevarría es el director del hotel Only You en Málaga capital ubicado en el edificio de La Equitativa. Es uno de los cuatro cinco estrellas que hay en la ciudad y cumple ahora el primer aniversario. Echevarría nació en Sevilla y, pese a que supera ligeramente la cuarentena, tiene un amplio recorrido profesional detrás en el mundo hotelero trabajando en establecimientos de Manchester, Londres, Gerona o Dubai, entre otros lugares. Su llegada a Málaga ha supuesto su primer cargo como director general en un hotel, por lo que está cargado de ilusión y cree mucho en las posibilidades de la capital malagueña para seguir creciendo.

El hotel Only You va a cumplir este mes un año de vida. ¿Qué balance hace?

Un año de vida con una marca muy atractiva como es Only You dentro del Grupo Palladium. Ha sido el primer hotel de esta marca en Andalucía, el segundo cinco estrellas que abrimos casi a la vez con uno en Valencia y ya tenemos cuatro de esta categoría. En Sevilla abriremos otro dentro de un año y medio y seguimos creciendo. En el caso concreto de Málaga hemos conseguido darle vida después de tantos años a un edificio tan emblemático como el de La Equitativa. Nos hemos posicionado como un hotel referente en la ciudad, con buen precio medio, ocupaciones muy altas y una gastronomía amplia.

Tienen 93 habitaciones ¿Cuál es el nivel de ocupación media y cuál es el precio medio de las habitaciones?

Vamos a terminar el año con una ocupación media del 80%. El precio medio anual está en torno a 260 euros por habitación, aunque en verano sube más y ahora en noviembre por ejemplo está más bajo.

Pedro Echevarría en la entrada del hotel.

¿Qué tipo de cliente se ha alojado en el hotel este año?

Españoles y británicos son los más habituales, dependiendo del mes. También han venido muchos alemanes, franceses, holandeses y norteamericanos. Los estadounidenses han despuntando en verano y es nuestro objetivo de cara a los próximos meses y años para subir el precio medio. Respecto al tipo de cliente depende del mes, pero la mayoría son vacacionales.

¿Pagan más los turistas norteamericanos o asiáticos?

Normalmente sí. Suelen reservar a través de agencias muy conocidas y ahí tenemos un potencial importante para toda Málaga. El vuelo directo que se ha anunciado además entre Málaga y Nueva York nos va a ayudar mucho y esperemos que no sea el único, sino que haya conexiones con otras ciudades. El asiático nos encantaría también porque tiene un poder adquisitivo alto y no solo viaja en verano sino en todo el año, por lo que ayudan a desestacionalizar. Yo soy sevillano, pero creo que Sevilla no se puede sentir celosa porque haya vuelos directos desde Norteamérica a Málaga porque el cliente que los utilice no va a hacer las 15 noches en Málaga sino que irá a otras ciudades, entre ellas Sevilla. Que el vuelo directo de Nueva York llegue a Málaga es bueno para toda Andalucía.

¿Qué le suelen decir los clientes sobre la ciudad?

Están encantados. Antes de venir aquí yo también era turista de Málaga y lo veía. Málaga es una ciudad que está apostando por un crecimiento sostenible, tecnológico, cultural y no hay prisa en ello. Eso es lo importante. Creo que Málaga tiene una visión de futuro con todos los proyectos que están saliendo. Ahora la Copa Davis, ojalá salga lo de la Expo 2027, etcétera. La gente habla cada vez mucho más de Málaga. Tengo muchos amigos fuera de Málaga que cuando les digo que estoy ahora viviendo aquí me dicen que están escuchando cosas importantes de la ciudad.

El hotel da a la Alameda y Larios, ¿tiene ya muchas reservas para Semana Santa?

Sí. Antes de la Semana Santa de este año tuvimos la experiencia de la Magna. Las habitaciones de la segunda planta o las que hacen esquina con las terrazas y sirven de palco son muy apreciadas por los clientes locales. No suelen tomarlo como alojamiento sino para un grupo de 10 ó 15 personas para tomar algo y ver los tronos desde una posición privilegiada. Todavía quedan habitaciones libres pero sí es verdad que hay bastante demanda, hay que darse prisa.

El director del hotel Only You en Málaga en la terraza.

La vida de un director de hotel suele ser ajetreada. ¿Qué anécdotas le han llamado más la atención este año?

Yo me defino un poco como el director del hotel de la película Pretty Woman. Era un director que estaba mucho en las zonas comunes y a mí me gusta también hacerlo y ver a los clientes. Lo que me ha llamado mucho la atención desde el principio es ver el amor que le tienen los malagueños a este edificio de La Equitativa. En los primeros meses entraba mucha gente de Málaga a decir que se había criado ahí, o que tenía un vecino, amigos de aquí…

Es uno de los cuatro hoteles de cinco estrellas que hay en Málaga capital. ¿Cree que hacen falta más establecimientos hoteleros de esta categoría?

Sí. En las mesas de trabajo con el Ayuntamiento todos compartimos la misma opinión. En tener un desarrollo y una visión a largo plazo, sin hacer las cosas deprisa, y apostar por un turismo de lujo, por lo que sí harían falta más hoteles de cinco estrellas, pero también con servicio de cinco estrellas. Todo tiene que ir acompañado. Hablo de aerolíneas, del transporte del aeropuerto, los taxis, los restaurantes, que haya más trenes entre Málaga y Madrid o con Sevilla… Todo tiene que ir de la mano. El turismo de lujo es además perfectamente compatible con el turismo de congresos, de sol y playa o de golf, pero tiene más poder adquisitivo y viene con más ganas de gastar.

En Aehcos os habéis quejado muchas veces de la escasez de buenos profesionales.

Falta gente cualificada, con amor por esta industria de los hoteles. Es verdad que en los últimos años tuvo mala publicidad y que hay negocios que han hecho mal uso de los recursos humanos. Hay que darle más calidad a la educación hotelera y hostelera y eso pasa por grados, cursos, posgrado y luego rematar esa educación en unas prácticas y un trabajo remunerado en los hoteles. Es un proyecto que está en la mesa. Estamos todos tomando cartas en el asunto.

Uno de los proyectos es el hotel del puerto. ¿Qué le parece a usted?

He trabajado nueve años en Dubai y he visto auténticas locuras arquitectónicas. Se dice que el hotel en el puerto puede romper la estética, pero creo que puede aportar mucho a una ciudad como Málaga. El skyline de Barcelona o Dubai, donde hay hoteles, forman parte de la ciudad. Yo veo con buenos ojos ese hotel en Málaga, pero que el gestor apueste por un turismo de calidad y que preste buenos servicios.

Echevarría posa para este diario.

¿Qué tiene que hacer aún Málaga para seguir creciendo?

Barcelona lo hizo muy bien pero dejó de apostar por el turismo de calidad y de lujo, diciéndole no a algunas cadenas hoteleras de lujo. Málaga sí debería apostar por eso. Primero hay que encontrar los espacios y no solo concentrarlos en el centro. Hay que crecer por otras partes de la ciudad con proyectos interesantes. Hay que marcar una fecha concreta, 2030, 2040, y saber qué queremos ser. Está todo inventado. Nos podemos ver en el espejo de otras ciudades. Me gusta mucho lo que está haciendo Málaga en la atracción de empresas tecnológicas potentes.

Muchas personas se están quejando de que hay masificación de turistas, especialmente en el centro de Málaga.

Esa masificación es cierta y yo la veo cuando paseo por el centro. Por eso es necesario ampliar el radio de la ciudad, que no todo se concentre en el centro. Málaga tiene costa para aburrir y hay que desarrollar más otras zonas con más atractivos. Eso ayudará a diversificar.

¿Les está afectando el boom de viviendas turísticas?

Lo importante es que esté regularizado, que no valga todo. Tiene que haber negocio para todos, pero no vale todo y que haya tantas plazas de viviendas turísticas, sobre todo, de poca calidad. Las fiestas de despedidas de soltero por ejemplo hacen mucho ruido, poco gasto y no nos interesan. Nos interesan viviendas turísticas con un mínimo de calidad como el que nos exigen a los hoteles. Nosotros cumplimos los requisitos que se nos piden a rajatabla.

