10 planes para sacar el máximo partido al puente de la Inmaculada, de diciembre o como lo quieras llamar

¿Alguien recuerda cuando el Gobierno de Mariano Rajoy aseguró que iba a acabar con la mayoría de los puentes festivos? Es fascinante cómo algunos insisten en dispararse en su propio pie. El caso es que aquello no pasó y, actualmente, seguimos disfrutando de esos días robados al calendario laboral.

Usamos el plural de modestia porque son los mismos de siempre los que van a descansar en la totalidad del puente de la Constitución, puente de la Inmaculada o, también llamado, simplemente, puente de diciembre (este último, para los ateos que denominan la Transición como Régimen del 78).

Pero aunque no tengamos todos los días a nuestra disposición, los festivos son festivos y a ellos nos agarraremos para tratar de hacer algo distinto, algo que nos procure recuerdos en nuestra vejez, o que, tan sólo, nos permita echar el día por alto. Que ya es mucho, no se crean.

Da un paseo por Viveros Guzmán

¿Te parece un plan raro? Pues aunque no te lo creas, Viveros Guzmán, en Alhaurín de la Torre, tiene una visita muy interesante. Porque, además de caminar entre plantas y flores, este criadero ofrece otros servicios como una cafetería y un restaurante propios.

En este espacio pasaremos un día de lo más tropical. Viveros Guzmán

El local, con el sugerente nombre de La Flor, incluye además un rincón dedicado a las delicatessen y las especialidades gourmet. Un espacio acogedor y lleno de vida y color, donde se pueden degustar recetas tradicionales de toda la vida, junto con otras más innovadoras.

Un lugar donde desayunar, almorzar o merendar tras pasear por las instalaciones de estos viveros que durante los festejos navideños se engalanan con especial delicadeza para acoger a sus visitantes.

Tómate una nube en el Café Central

Quien dice una nube, dice un sombra o un mitad doble. Tienes que hacerlo ahora porque, ya sabes, todo lo que tiene un principio, tiene un final. Y al Café Central le quedan, como reza el dicho, cuatro telediarios mal contados.

Sí, si no te has enterado porque has estado en coma estos días, este señero local malagueño echa dentro de poco el cierre para siempre. Las jubilaciones, que son muy trabajosas.

Las oportunidades de tomar un café en la Central son, con cada hora que pasa, menores. Café Central

Por ello, no dejes de pasar por este local que tantos problemas nos ha causado a los malagueños fuera de nuestras fronteras cuando hemos pedido un entre corto en el Starbucks de Piccadilly Circus o, sin ir más lejos, en el Abades de Loja (menos nuestra compañera Isabel Vargas, ¡qué mala follá tienen los granadinos, oye!).

Abierto según las crónicas de la época en 1920, el Café Central es la fusión de tres locales: el Café Múnich, el Café Suizo y el que estaba situado entre ellos, pues eso, el Central.

Un siglo de historia que, Dios no lo quiera, se perderá como lágrimas en la lluvia, tal y como se están perdiendo cada uno de los negocios históricos de la ciudad.

Come cereales como si no hubiera un mañana

¿Acaso te has olvidado de las cafeterías de cereales? ¡Pero si fueron el no va más de lo cool hasta hace muy poco! Uno no podía abrir Instagram sin ver doscientas mil fotografías de boles llenos de cereales azucarados y leche azul.

Pero, ay, las modas terminan y se llevan por delante al más pintado. Por eso si en su momento no fuiste a una de estas cafeterías, this is the moment: ahora seguro que no tendrás que guardar colas ni reservar.

Una bomba de azúcares y calorías es lo que necesitas para afrontar el frío invierno. The Cereal Boom

Algunas han caído para siempre, como Cereal House y Cereal Hunters, pero otras como The Cereal Boom en calle Córdoba aún se mantienen al pie del cañón ofreciendo una gran variedad de cereales de colores.

Y nada mejor para celebrar una merienda muy especial. Hay quien dice que no es buena idea darle azúcar a los niños, pero ¿quién es el guapo que se resiste a una foto con la que fardar en las redes sociales cuatro años después?

El colmo de los vagos: ver una película dentro del coche

Y hablando de modas, ¿todavía no has ido con tu Corsa del 98 a ver una película al recién abierto autocine de Málaga? ¡¿Pues a qué esperas, alma de cántaro?! (No, nos estamos refiriendo a ver una película en tu móvil dentro del coche).

Este es uno de los planes más divertidos que hacer en este puente de la Inmaculada. Comes allí, que incluso puedes hacerlo dentro de tu coche si te da igual manchar de kétchup los asientos; o te puedes meter en la carpa de invierno que han instalado para estar calentito antes de que comience la proyección de la película.

Ver ‘Grease’ en un autocine es un acto de justicia poética. Autocine Málaga

En cualquier caso, es un plan que te mantendrá a salvo del contagio de la nueva cepa de coronavirus, si eres de esos que le siguen temiendo a la Covid, porque permanecerás en la seguridad de tu coche, sin más compañía que la que desees. ¡Incluso puedes ir en pijama!

Eso sí, consulta la cartelera antes para saber qué te vas a encontrar, no sea que pueda ser alguna de las películas que se han rodado en la provincia de Málaga durante estos años.

Toca un cuadro en una galería de arte

Si estás cansado de museos en Málaga, es que eres un verdadero amante del arte que lo lleva todo para adelante. Y, lo más seguro, es que estarás interesado en seguir explorando otros espacios que eleven tu sentido de la maravilla hasta cotas insospechadas. Para ello, puedes acudir a algunas galerías de arte, que en la provincia hay muchas.

Málaga cuenta con numerosas galerías de arte que se pueden visitar. Gravura

Por poner un ejemplo, el taller de grabado Gravura. Situada desde 1979 en pleno corazón del centro de Málaga, esta galería es toda una institución en la ciudad. Desde su inicios el artista Paco Aguilar ha desarrollado una importante labor difusora del grabado y por su galería han pasado multitud de artistas y personas interesadas en el arte que han encontrado en este taller un espacio donde experimentar, aprender y apreciar el lenguaje del metal.

Resuelve el algoritmo del plan perfecto

El caso es que tú eres de los que piden menos arte y más matemáticas en las escuelas. Pues, simpático, también hay ideas para ti. Si eres un Sheldon Cooper de la vida, aunque no hayas terminado ni el Bachiller, existen opciones que te harán sentir Flint Lockwood por un día.

El saber científico se convierte en un plan genial para los niños. Astrotorcal

Así, échale una mirada a lo que han organizado para estos días el Centro de Ciencias Principia, el Observatorio Astronómico del Torcal, en pleno centro de b, o en el Astrolab de Yunquera, donde se realizan actividades relacionadas con la astronomía.

Un plan en el que despejar la incógnita de la diversión entre las variables de la amistad, el vaya día nos estás dando y la de a ti no te dejamos organizar nada más.

Algo pensando en los más pequeños

En el grupo de WhatsApp ya te tienen calado: eres el que no para de repetir "¿Y lo niños? ¡¿Es que nadie va a pensar en los niños?!", o alguna de sus variantes.

Pues no sufras más, amigo agonías, en EL ESPAÑOL de Málaga somos muy de pensar en los niños. Por eso, para ellos escribimos sobre la Sala Tragasueños que es un lugar fantástico que cuenta con un espacio de verdadera magia y donde se emplea el más potente y menos contaminante combustible conocido: la imaginación.

Hacerse una foto con un dragón es el no va más. Museo de la Imaginación

Y hablando de imaginación: también, para organizar algo distinto, podemos acordarnos del museo especializado en este don humano. El Museo de la Imaginación se suma al calificativo de Málaga como ciudad de los museos por excelencia (y por empecinamiento). Un espacio que se ha convertido en el verdadero sanctasanctórum del reino de la imaginación en la ciudad y que nos obsequiará con recuerdos de una jornada diferente junto a nuestros angelitos.

Escapa de tus amigos con hijos

Por otra parte, si lo tuyo es buscar excusas para no volver a ver nunca más a tus amigos con hijos, lo mejor es que este puente de la Constitución te metas en una de las ‘escape rooms’ que, a lo largo y ancho de la provincia, han surgido de un tiempo a esta parte como setas.

Hay una gran cantidad y para todos los gustos: en Málaga, por ejemplo, encontramos escaPark; en Estepona, Chronos Escape Room; en Alhaurín de la Torre, la TorreXcape; en Fuengirola, Planet Escape; y así sucesivamente.

La magia, a veces, enciende la bombilla que menos esperamos. Chronos Escape Room

Si en tu cabeza suena la tonadilla de 'La gran evasión' cada vez que tu señora te dice "este finde vamos a lo de mis padres" (es decir, como cada semana), las salas de huida están pensadas para ti. ¡Evasión o arroz caldoso!

Pícate con tus colegas en un karting

Un plan pensado para los amantes del motor en pequeñas dosis que se criaron batallando con globos en la Super Nintendo.

Una buena carrera en un loco cacharro siempre es el Bien. Karting del Sol

En la provincia existe una gran variedad de circuitos en los que alquilar un kart a precios muy competitivos (nunca mejor dicho): Karting del Sol, en Almayate; Karting Experience, en el centro comercial Miramar de Fuengirola; o el Kart Center de Campillos, son algunos de ellos.

¡Lleva a tu amigo, el que se pica fácil, y dale un severo correctivo hasta que solloce hundido en la mayor de las ignominias!

Y, cómo no, aumenta tus dioptrías con las veladas navideñas

Si todavía nos has acudido a disfrutar del milagro de la luz eléctrica a la enésima potencia que suponen las veladas de calle Larios y de La Concepción, el puente de diciembre es tu gran oportunidad.

Si no te gustan las aglomeraciones, calle Larios no es para ti. E. E.

Eso sí, como recomienda el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, lo mejor es admirar las luces al tiempo que se evitan las aglomeraciones. ¿Cómo se hace eso? Ah, amigos, ¿y quién sabe qué secretos se esconden en el corazón de una mujer? ¡Son preguntas para las que nadie tiene respuesta!

