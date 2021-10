El hotel de cinco estrellas de La Equitativa, en el centro de Málaga, abrirá este viernes

El hotel de cinco estrellas situado en el edificio de La Equitativa, en el centro de Málaga capital, por fin se inaugurará este viernes 15 de octubre tras la expectación levantada por la recuperación del inmueble.

Después de que Soho Boutique abriera a principios de septiembre su establecimiento de 4 estrellas, con el que comparte edificio, Only You hace lo propio esta semana con su hotel de 5 estrellas. Contará con 93 habitaciones y numerosos espacios comunes, abiertos también a público no alojado.

La última planta del hotel, la número ocho, se convertirá en "uno de los puntos más emblemáticos y únicos del hotel", ha informado la compañía en un comunicado. Su "impresionante" azotea, con vistas panorámicas a la ciudad de Málaga, cuenta con una piscina infinita, zona de hamacas y barra propia de bebidas. "Un acogedor espacio chill out perfecto para disfrutar de las mejores puestas de sol de la ciudad", han planteado.

Aplazada varias veces

La marca en el calendario se produce tras varias alteraciones, toda vez que inicialmente se había previsto que el hito tuviese lugar dentro del pasado verano. Sin embargo, el avance de las obras de rehabilitación al que ha sido sometida la parte del inmueble sobre la que se asienta y las dudas provocadas por la evolución de la pandemia, han obligado a la cadena a ir aplazando la fecha final. El última caso fue en agosto, cuando la cadena previó la apertura para el pasado 10 de octubre.

Una de las particularidades de este proyecto hotelero es que apuesta por una decoración que "fusiona el estilo art decó con un aire mediterráneo, fresco y urbano, cargado de detalles pensados para el disfrute de los clientes". El hotel va a ofrecer a sus clientes, entre otros servicios, dos espacios gastronómicos bautizados con los nombres Carmen y Lola.

En ambos se podrá degustar "una buena comida con productos de proximidad, un brunch de los que no se olvidan o un plan de copas afterwork". Y ello, "siempre en busca de sorprender y cuidar al cliente, priorizando el equilibrio calidad-precio y combinándolo con la mejor ubicación, una decoración cosmopolita y mediterránea y el foco en los pequeños detalles".

Las habitaciones están divididas en diferentes categorías: Deluxe, con luz natural y un ventanal panorámico al patio central iluminado; las Premium, 100% insonorizadas y vistas privilegiadas, y las Junior Suite, con 40 metros cuadrados de superficie.

La parte del conocido inmueble donde se ubica el Only You Málaga, que supone el 60% de la superficie total, es la situada más al este del conjunto. El otro sector, coincidente con la torre de 14 plantas de altura, alberga otro establecimiento hotelero, en este caso de 4 estrellas, que va a ser explotado por Soho Boutique.

Con el anuncio de Only You pone punto y seguido a un proyecto que tiene su origen a finales de 2017, cuando la empresa Key International cerró la compra de esta parte del edificio. Un movimiento que permitió reactivar la recuperación de un edificio emblemático de la capital.

