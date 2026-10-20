La Real Academia de Medicina distingue en Málaga a Miguel Ángel Guzmán por su trayectoria profesional

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LO ESENCIAL Las claves La Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental, Ceuta y Melilla (RAMAO) ha celebrado su última sesión en el HLA Hospital Universitario El Ángel de Málaga. Miguel Ángel Guzmán Ruiz, director médico territorial de las delegaciones de ASISA, ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia Profesional en la Atención Sanitaria. Durante el acto se nombró a tres nuevos académicos correspondientes: el propio Miguel Ángel Guzmán, el decano Ignacio Santos Amaya y el director médico Manuel Viola Figueras.

HLA Hospital Universitario El Ángel ha sido el escenario de la última sesión de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental, Ceuta y Melilla (RAMAO).

En este acto se ha hecho entrega del Premio HLA Hospital Universitario El Ángel a la Excelencia Profesional en la Atención Sanitaria y se han celebrado los nombramientos de tres nuevos académicos correspondientes.

El acto ha estado presidido por Armando Zuluaga Gómez, presidente de la RAMAO. Le han acompañado Lucía Yeves Leal, delegada territorial de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía en Málaga; Manuel García Morillas, académico secretario de la RAMAO; Pedro Navarro, presidente del Colegio de Médicos de Málaga; Ignacio Santos Amaya, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga; y Manuel Viola Figueras, director médico de HLA Hospital Universitario El Ángel. Un centenar de personas ha asistido a la sesión.

Premio a la Excelencia Profesional

El galardón, otorgado por RAMAO con el patrocinio del hospital, ha distinguido en esta edición Miguel Ángel Guzmán Ruiz, director médico territorial de las delegaciones de ASISA, en reconocimiento a su implicación y dedicación profesional.

Al recoger el galardón, Guzmán aseguró que es "médico de vocación y, ya fuese en mi desempeño clínico o en gestión, nunca perdí de vista que trabajamos con personas y para personas. Por eso recibo este premio con enorme gratitud: reconoce precisamente esa forma de entender la medicina”.

Tres nuevos académicos

En la misma sesión, la Academia ha incorporado como académicos correspondientes a Miguel Ángel Guzmán Ruiz, director médico territorial de las delegaciones de ASISA; a Ignacio Santos Amaya, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga; y a. Manuel Viola Figueras, director médico de HLA Hospital Universitario El Ángel.

En su intervención, Viola ha agradecido a la Academia su confianza y ha querido extender su nombramiento a toda la institución: “Un médico es, en gran medida, lo que es la institución en la que ejerce. La excelencia que se me atribuye es, ante todo, la de esta casa”.

Viola ha recordado los dos principios sobre los que se asienta el hospital. El primero, la medicina basada en la evidencia científica, un compromiso que, como hospital universitario vinculado a la Universidad de Málaga, obliga al centro a “transmitir ese rigor a quienes mañana ejercerán la medicina”.

El segundo, la mejora continua de la calidad asistencial: “La calidad no se alcanza un día para guardarla después: se revisa, se mide y se mejora cada jornada, en cada proceso y con cada paciente”.