Investigan una intoxicación alimentaria en una boda en Iznate: afecta a 40 personas, una está ingresada
La Consejería de Sanidad ya ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos.
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Una intoxicación alimentaria en una boda celebrada en Iznate (Málaga) ha afectado a unos 40 invitados.
Una de las personas afectadas por la toxiinfección ha tenido que ser ingresada en el hospital.
La Consejería de Sanidad ha iniciado una investigación para determinar el origen del brote en la localidad.
El suceso ocurre una semana después de otro brote similar por salmonella en un hotel de Benalmádena.
Unas 40 personas han resultado afectadas, una de ellas incluso hospitalizada, por una intoxicación alimentaria registrada en la localidad malagueña de Iznate, al parecer, tras una boda. La Consejería de Sanidad ya ha iniciado una investigación al respecto.
Fuentes de la Delegación de Sanidad han confirmado que la consejería "está llevando a cabo las actuaciones de investigación necesarias para determinar el origen de una toxiinfección alimentaria registrada en dicha localidad".
Así, estas fuentes también han precisado a Europa Press que de momento hay 40 personas afectadas, de las cuales únicamente una de ellas ha requerido hospitalización.
Al parecer, esta intoxicación en Iznate se habría producido en la celebración de una boda, como ocurrió hace una semana tras el consumo del menú en un hotel de Benalmádena (Málaga).
En el caso de Benalmádena, también resultaron afectadas al menos 40 personas y la investigación llevada a cabo por la Unidad de Protección de la Salud confirmó el positivo por salmonella.