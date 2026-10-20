El Centro Comercial Rosaleda de Málaga ilumina de rosa su fachada por la lucha contra el cáncer de mama

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LO ESENCIAL Las claves El Centro Comercial Rosaleda de Málaga ha iluminado su fachada de color rosa con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama. La iniciativa se realiza en colaboración con la sede provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Málaga. El objetivo de esta acción es visibilizar la causa, transmitir apoyo a los pacientes y sus familias, y concienciar sobre la importancia del diagnóstico precoz.

El Día Mundial Contra el Cáncer de Mama se celebró el pasado 19 de octubre y con motivo de esta jornada, el Centro Comercial Rosaleda ilumina su fachada de color rosa en una acción de sensibilización y apoyo a los pacientes y sus familias.

Esta iniciativa se lleva a cabo en colaboración con la sede provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Málaga, según han informado en un comunicado.

Con el encendido especial de su arquitectura exterior, el recinto comercial busca dar visibilidad a la causa, concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del diagnóstico precoz y transmitir un mensaje de esperanza y solidaridad a la sociedad malagueña.

La iluminación rosa del Centro Comercial Rosaleda actúa como un faro de concienciación en la ciudad, recordando la trascendencia de mantener un hábito constante de revisiones de salud y de apoyo a las personas que atraviesan esta enfermedad.

Además, aseguran que "es un momento de máxima relevancia para la concienciación y la sensibilización social".

Por ello, el Centro Comercial ha iluminado su fachada de rosa para mostrar su "compromiso con los pacientes y sus familias, poniendo nuestro espacio al servicio de un mensaje fundamental: la importancia de la prevención y la detección precoz en la lucha contra el cáncer de mama".

Por su parte, desde la sede provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga valoran positivamente esta iniciativa que permite acercar la causa al conjunto de los malagueños y poner en primer plano la importancia de cuidar la salud y acompañar a los afectados.