Más de 600 mujeres con cáncer de mama buscan apoyo psicológico en Málaga: la atención crece un 20%

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LO ESENCIAL Las claves La AECC de Málaga atendió a 1.125 personas con cáncer de mama en 2025, ofreciendo más de 8.300 sesiones profesionales. La atención psicológica fue el servicio más demandado con 661 pacientes y un crecimiento del 20% respecto al año anterior. El número total de pacientes asistidos por la asociación en la provincia se incrementó casi un 36% en un solo año. La fisioterapia y el apoyo social también experimentaron un notable aumento, acumulando miles de sesiones de tratamiento.

El número de nuevos pacientes que padecen cáncer de mama en Málaga aumenta cada año y también lo hacen aquellas que solicitan atención psicológica. Así lo aseguran desde la Asociación Española Contra el Cáncer de Málaga que señalan que hubo más de 600 pacientes que acudieron a ellos en busca de atención psicológica.

En Málaga, durante 2025, la Asociación Española Contra el Cáncer atendió a 1.125 personas con cáncer de mama, a las que ofreció 8.374 sesiones de atención profesional especializada.

Entre esas más de 8.300 sesiones, la atención psicológica fue la más demandada, ya que la solicitaron 661 pacientes y se llevaron a cabo 2.609 sesiones de apoyo emocional.

En segundo lugar está la fisioterapia con cerca de 4.400 sesiones para 557 pacientes y la atención social, con 418 pacientes y 803 sesiones.

Aumenta un 35% de la atención a pacientes en la AECC

En este punto, cabe destacar que el número de pacientes que atendió la AECC de Málaga incrementó un 35,87% en un año, ya que durante 2024, los profesionales de la asociación atendieron a 828 pacientes con cáncer de mama de las 1.283 mujeres diagnosticadas en la provincia, lo que supone el 64,5% de todos los casos.

La atención psicológica aumentó un 20% en el número de pacientes, haciendo que las sesiones se incrementaran el año pasado un 27%, ya que en 2024 se atendieron en la AECC a 551 pacientes en 2.041 sesiones.

De atención social hubo hace dos años 301 beneficiarias que necesitaron 517 sesiones y las fisioterapeutas atendieron a 379 mujeres e impartieron 2.385 sesiones, la mayoría de ellas relacionadas con la prevención de linfedema y los efectos secundarios de la intervención. Esto quiere decir que en 2025 han atendido 117 pacientes más en atención social y 178 más en fisioterapia.

La prevención y la detección precoz salva vidas

Además de los avances científicos para ayudar a mejorar los tratamientos, la prevención también es crucial a la hora de detectar un cáncer de mama. Por ello las mujeres deben saber cuáles son los síntomas que les harán ir a un médico.

Entre los síntomas más habituales, según Carabantes, se encuentran un bulto en la mama, retracción del pezón, deformidad y sangrado.

El 2026 es un año en el que los expertos prevén 38.318 nuevos diagnósticos de cáncer de mama en España, mientras que más de 516.000 mujeres conviven actualmente con esta enfermedad. La supervivencia neta a cinco años se sitúa en el 87,8%.