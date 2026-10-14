Así es la hipertermia oncológica, la técnica que puede mejorar la respuesta al tratamiento en ciertos tumores

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LO ESENCIAL Las claves La hipertermia oncológica se consolida como terapia complementaria para potenciar los efectos de tratamientos como la radioterapia en ciertos tumores. Eleva de forma controlada la temperatura en tejidos tumorales para aumentar la oxigenación y la sensibilidad de las células cancerosas. Resulta especialmente útil en el cáncer de mama recurrente y en pacientes que requieren reirradiación o tienen opciones limitadas. Esta técnica individualizada dura aproximadamente una hora por sesión y se aplica también en tumores colorrectales, sarcomas y de pulmón.

La hipertermia oncológica gana peso como terapia complementaria frente a ciertos tumores, como el cáncer de mama recurrente, porque hace que las células tumorales respondan mejor a tratamientos convencionales como la radioterapia.

El papel de esta técnica en el desarrollo de estrategias terapéuticas cada vez más personalizadas, especialmente en situaciones clínicas complejas en las que los tratamientos habituales presentan limitaciones ha ganado importancia en hospitales como Quirónsalud Málaga y Quirónsalud Infanta Luisa.

Así lo han asegurado en un comunicado con la intención de dar a conocer la importancia de esta terapia, coincidiendo con la proximidad del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre.

La hipertermia locorregional profunda consiste en elevar de manera controlada la temperatura de los tejidos tumorales mediante tecnología específica, favoreciendo una serie de cambios biológicos que pueden aumentar la sensibilidad de las células cancerosas a la radioterapia y a determinados tratamientos farmacológicos.

Según explica el doctor Jorge Contreras, jefe del Servicio Integral de Oncología del Hospital Quirónsalud Málaga, "la hipertermia no sustituye a los tratamientos oncológicos convencionales, sino que es una herramienta complementaria que nos permite potenciar su efecto en determinadas situaciones. Su interés radica precisamente en ampliar las posibilidades terapéuticas de pacientes en los que necesitamos mejorar la respuesta al tratamiento".

En el cáncer de mama, una de las aplicaciones de especial interés de la hipertermia se encuentra en el tratamiento de determinadas recidivas, es decir, cuando la enfermedad reaparece después de haber recibido tratamientos previos.

En estos casos, la posibilidad de combinar hipertermia y radioterapia puede resultar especialmente relevante, ya que el aumento controlado de la temperatura en la zona tumoral favorece determinados mecanismos biológicos relacionados con la oxigenación y la sensibilidad de las células cancerosas a la radiación.

"En algunas pacientes con cáncer de mama recurrente, especialmente cuando ya han recibido radioterapia previamente, las opciones terapéuticas pueden ser más limitadas. La hipertermia puede contribuir a mejorar la respuesta al tratamiento radioterápico en casos seleccionados, ofreciendo una alternativa complementaria que debe valorarse siempre de forma individualizada", señala el doctor Contreras.

El doctor Juan Carlos Quero, oncólogo médico coordinador de la Unidad de Hipertermia Oncológica del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, subraya que "el valor de la hipertermia reside en su capacidad para complementar otros tratamientos y favorecer su acción sobre determinados tumores. Se trata de una técnica que requiere una adecuada selección de los pacientes y la experiencia de equipos especializados, pero que puede aportar beneficios en situaciones clínicas en las que las alternativas terapéuticas son más limitadas".

Entre los mecanismos que explican su efecto se encuentran la mejora de la circulación sanguínea y de la oxigenación en determinadas zonas tumorales, lo que puede favorecer la acción de la radioterapia. Asimismo, en pacientes seleccionados, la hipertermia puede incorporarse a estrategias de reirradiación, es decir, cuando resulta necesario administrar nuevamente radioterapia sobre una zona tratada con anterioridad.

Los tratamientos son individualizados y se adaptan a las características del tumor y a la terapia oncológica que recibe cada paciente. Habitualmente, las sesiones tienen una duración aproximada de una hora y pueden organizarse en ciclos de varias aplicaciones, según la indicación clínica. Se trata, además, de un procedimiento generalmente bien tolerado, cuya aplicación requiere supervisión por profesionales especializados para garantizar la seguridad del paciente.

La aplicación de esta técnica se enmarca en una estrategia de tratamiento multidisciplinar, en la que los especialistas valoran las características del tumor, los tratamientos administrados previamente, la situación clínica de la paciente y los posibles beneficios de incorporar la hipertermia.

Además de su utilización en determinados casos de cáncer de mama, esta modalidad terapéutica puede emplearse como complemento de tratamientos convencionales en otras localizaciones tumorales, como tumores colorrectales, sarcomas de partes blandas, determinados tumores de pulmón y lesiones cutáneas resistentes a tratamientos previos, entre otros.