Formarán a docentes en Málaga para que sepan detectar y abordar problemas de bienestar emocional en los alumnos
El proyecto está respaldado por San Juan de Dios y la Fundación Victoria y arrancará en tres colegios como experiencia piloto.
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San Juan de Dios de Málaga y la Fundación Victoria desarrollan el Proyecto Farola para formar a más de 40 docentes en bienestar emocional.
La iniciativa piloto arranca en tres centros educativos y beneficiará a cerca de 700 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria.
El programa nace para dar respuesta al incremento de dificultades emocionales en jóvenes mediante prevención temprana y mentorías.
San Juan de Dios prevé incorporar consultas externas presenciales durante el curso gracias al apoyo de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga.
Formar a profesores para que sepan detectar y abordar problemas de bienestar emocional en el alumnado.
Este es el objetivo del Proyecto Farola que será desarrollado por San Juan de Dios de Málaga y la Fundación Victoria.
Este programa forma de manera específica a los equipos de orientación y referentes de bienestar emocional de los colegios diocesanos, y de forma genérica, a los claustros de los centros.
En una primera parte se ponen casos prácticos y se dan herramientas a los docentes para que sepan actuar en estos casos.
Posteriormente la psicóloga Victoria Castro también hará mentorías y acompañamiento en los tres centros educativos que forman parte de esta experiencia piloto.
Este proyecto ha comenzado a funcionar en tres centros educativos de Fundación Victoria: La Presentación, Espíritu Santo y Divina Pastora. En total, el equipo de Proyecto Farola, coordinado por la dirección médica del centro asistencial de San Juan de Dios en Málaga, formará a más de 40 docentes, lo que beneficiará a cerca de 700 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria.
El director médico, Diego Arenas, ha afirmado que Proyecto Farola nace ante el “preocupante incremento de las dificultades emocionales en menores y jóvenes”.
“Se trata de dar una respuesta sociosanitaria y educativa orientada a la prevención temprana, la formación especializada y el acompañamiento profesional en el entorno escolar y familiar”, ha añadido.
A lo largo del curso, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios incorporará consultas externas en el entorno de la Avenida Molière gracias a compromiso de la Junta de Andalucía -que cederá un local-, y a la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, donde se podrá atender de forma presencial e individual aquellos casos que precisen de derivación psicosocial.
Este viernes se ha firmado el convenio entre San Juan de Dios y la Fundación Victoria y al acto han acudido, el Obispo de Málaga, José Antonio Satué, el presidente y la directora general de la Fundación Victoria, Miguel Ángel Criado y Mª Jesús Floriano, respectivamente; el Hermano Superior de la Orden de San Juan de Dios en Málaga, Manuel Armenteros, y el director gerente de la Orden de San Juan de Dios en Málaga, José Luis Fuentes, entre otros.