Un momento de la presentación del acuerdo entre San Juan de Dios y Fundación Victoria. EE

Formarán a docentes en Málaga para que sepan detectar y abordar problemas de bienestar emocional en los alumnos

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LO ESENCIAL Las claves San Juan de Dios de Málaga y la Fundación Victoria desarrollan el Proyecto Farola para formar a más de 40 docentes en bienestar emocional. La iniciativa piloto arranca en tres centros educativos y beneficiará a cerca de 700 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria. El programa nace para dar respuesta al incremento de dificultades emocionales en jóvenes mediante prevención temprana y mentorías. San Juan de Dios prevé incorporar consultas externas presenciales durante el curso gracias al apoyo de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga.

Formar a profesores para que sepan detectar y abordar problemas de bienestar emocional en el alumnado.

Este es el objetivo del Proyecto Farola que será desarrollado por San Juan de Dios de Málaga y la Fundación Victoria.

Este programa forma de manera específica a los equipos de orientación y referentes de bienestar emocional de los colegios diocesanos, y de forma genérica, a los claustros de los centros.

En una primera parte se ponen casos prácticos y se dan herramientas a los docentes para que sepan actuar en estos casos.

Posteriormente la psicóloga Victoria Castro también hará mentorías y acompañamiento en los tres centros educativos que forman parte de esta experiencia piloto.

Este proyecto ha comenzado a funcionar en tres centros educativos de Fundación Victoria: La Presentación, Espíritu Santo y Divina Pastora. En total, el equipo de Proyecto Farola, coordinado por la dirección médica del centro asistencial de San Juan de Dios en Málaga, formará a más de 40 docentes, lo que beneficiará a cerca de 700 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria.

El director médico, Diego Arenas, ha afirmado que Proyecto Farola nace ante el “preocupante incremento de las dificultades emocionales en menores y jóvenes”.

“Se trata de dar una respuesta sociosanitaria y educativa orientada a la prevención temprana, la formación especializada y el acompañamiento profesional en el entorno escolar y familiar”, ha añadido.

A lo largo del curso, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios incorporará consultas externas en el entorno de la Avenida Molière gracias a compromiso de la Junta de Andalucía -que cederá un local-, y a la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, donde se podrá atender de forma presencial e individual aquellos casos que precisen de derivación psicosocial.

Este viernes se ha firmado el convenio entre San Juan de Dios y la Fundación Victoria y al acto han acudido, el Obispo de Málaga, José Antonio Satué, el presidente y la directora general de la Fundación Victoria, Miguel Ángel Criado y Mª Jesús Floriano, respectivamente; el Hermano Superior de la Orden de San Juan de Dios en Málaga, Manuel Armenteros, y el director gerente de la Orden de San Juan de Dios en Málaga, José Luis Fuentes, entre otros.