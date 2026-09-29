La zona donde van a poner el centro de salud en Rincón de la Victoria. Cedida

Rincón de la Victoria tendrá un nuevo centro de salud de 7.600 metros cuadrados: las obras arrancan a finales de octubre

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LO ESENCIAL Las claves Las obras del nuevo Centro de Salud de Rincón de la Victoria comenzarán a finales de octubre o principios de noviembre. La inversión prevista para la construcción del centro asciende a casi 15 millones de euros y está financiada con Fondos FEDER de la UE. El edificio tendrá 7.600 metros cuadrados, 44 consultas nuevas, 10 de pediatría y servicios como Rehabilitación, Cirugía Menor, Odontología y Salud Mental. El diseño arquitectónico destaca por el uso del patio andaluz como eje central y la apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia.

Las obras del Centro de Salud de Rincón de la Victoria arrancarán a finales de octubre o a principios de noviembre tras la firma del contrato de obras con la empresa Constructora San José.

Así lo ha anunciado este martes el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que ha señalado que la inversión asciende a casi 15 millones de euros.

El plazo de ejecución de los trabajos para construir este centro de salud es de 21 meses, según el consejero. Además, están financiados con Fondos FEDER del marco 2021-2027 de la Unión Europea.

Esta nueva infraestructura tendrá 7.600 metros cuadrados, cuatro veces más grande que el actual, y contará con servicio de urgencias, 44 nuevas consultas, dos consultas polivalentes y 10 consultas de pediatría.

También incorporará servicios como Rehabilitación, Cirugía Menor, Odontología, Radiología Básica o Salud Mental, además 61 plazas de aparcamiento, almacenes, vestuarios y cuartos técnicos.

Arquitectónicamente, el edificio adopta el patio andaluz como elemento estructural principal que organiza el proyecto, creando espacios vacíos a sus lados que funcionan como áreas de espera, accesos y zonas de interacción, todo ello basado en principios de sostenibilidad y eficiencia.

“Esta infraestructura es hoy ya una realidad fruto de la colaboración y del importante trabajo conjunto y coordinado con el Ayuntamiento”, ha recalcado el vicepresidente primero.