La vacuna de la gripe y la covid llega a Málaga el 1 de octubre: estas son las fechas para cada grupo de edad

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Las claves Generado con IA La campaña de vacunación contra la gripe y la covid en Málaga comenzará el 1 de octubre, dirigida a colectivos vulnerables y docentes. Los niños de entre 6 meses y 5 años, embarazadas, personas en residencias y personal sanitario podrán vacunarse desde el inicio de la campaña. Este año se amplía la vacuna antigripal de alta carga a personas desde los 75 años, y se utilizará la vacuna Bimervax frente al covid en grupos específicos. A partir del 7, 14 y 21 de octubre se irán incorporando mayores de 80, 70 y 60 años, personas con patologías, fuerzas de seguridad y otros colectivos.

La campaña de vacunación estacional frente a la gripe y la covid 2026/27 está a la vuelta de la esquina. Andalucía ya lo tiene todo preparado y el próximo 1 de octubre comenzará los pinchazos con el objetivo de “proteger cuanto antes a los colectivos más vulnerables y avanzar en la prevención de las enfermedades respiratorias”.

La vacunación será en los niños de entre 6 meses y casi 5 años, y su personal docente; los niños de entre 5 y 17 años con patologías y situaciones de riesgo, y las embarazadas.

Este año también, como novedad, las personas de residencias de mayores y centros de discapacidad, junto a los profesionales que los atienden y el personal sanitario y sociosanitario, podrán vacunarse también desde el 1 de octubre.

En el caso de los niños de 3 y 4 años, correspondientes a primero y segundo de Educación Infantil, la vacunación se realizará en los propios centros educativos mediante la vacuna intranasal.

También podrán vacunarse los profesores de estos menores y las personas que conviven habitualmente con ellos, especialmente padres y hermanos.

Entre las novedades de este año está la ampliación de la edad para la administración de la vacuna antigripal de alta carga antigénica, que se hará a partir de los 75 años, en lugar de a partir de los 80 años como se hacía el año pasado.

El empleo de la vacuna proteica frente al covid Bimervax (Hipra) en personas institucionalizadas en residencias de mayores y en personas de 12 años o más con ciertas situaciones de inmunodepresión.

Asimismo, dentro de unas semanas, se incorporará a esta campaña, la vacunación frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) a personas en residencias de mayores y en adultos con inmunodepresión grave, para lo que se informará a través de los canales establecidos por el Servicio Andaluz de Salud.

La campaña de vacunación contra la gripe y la covid incorporará, a partir del 7 de octubre a los mayores de 80 años, las personas con gran dependencia en sus domicilios y sus cuidadores habituales, así como a los profesionales sanitarios y sociosanitarios.

El 14 de octubre se abrirá la vacunación para las personas a partir de 70 años, y para los adultos menores de 60 años con patologías y situaciones de riesgo.

Finalmente, desde el 21 de octubre podrán vacunarse las personas a partir de 60 años, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los bomberos, el personal de instituciones penitenciarias y los profesionales con exposición a animales.

Asimismo, los convivientes de las personas para las que está recomendada la vacunación antigripal podrán ir recibiéndola al mismo tiempo que los grupos diana con los que conviven, conforme se vayan incorporando al calendario programado.

La Junta de Andalucía anima a la población a protegerse

Antonio Sanz ha animado a los andaluces que forman parte de los grupos recomendados a vacunarse y hacerlo cuanto antes, recordando que la vacunación constituye “una herramienta fundamental” para prevenir complicaciones, reducir hospitalizaciones y proteger también a las personas más vulnerables.

En la campaña del año pasado un total de 1.939.424 andaluces se vacunaron frente a la gripe, una cifra que, según ha destacado el consejero, se sitúa “por encima del récord histórico”.

Asimismo, 778.824 personas recibieron la vacuna frente al Covid-19, mientras que 56.186 bebés fueron inmunizados frente al virus respiratorio sincitial.