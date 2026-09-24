Jornada de la Asociación Española Contra el Cáncer en el cine Albéniz de Málaga con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer. AEEC Málaga

Casi 2 millones para investigar el cáncer en Málaga: la AECC impulsa 15 proyectos mientras alerta del relevo generacional

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Las claves Generado con IA La AECC impulsa 15 proyectos de investigación oncológica en Málaga con una inversión cercana a los 2 millones de euros. La Asociación Española Contra el Cáncer alerta sobre el envejecimiento del personal investigador y la necesidad de fomentar el relevo generacional en la ciencia. La jornada destacó testimonios como el de Nico Adega, quien superó un osteosarcoma y es campeón mundial de paracanoe, mostrando el impacto real de la investigación. Málaga se consolida como uno de los principales polos de investigación biomédica y oncológica de Andalucía, con centros destacados y talento científico local.

Nico Adega perdió una pierna por un osteosarcoma. Superó el cáncer y hoy es un campeón del mundo de paracanoe. Su historia fue este jueves uno de los momentos más emotivos de la jornada que la Asociación Española Contra el Cáncer ha celebrado en el Cine Albéniz de Málaga con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer.

La celebración de esta jornada cumple diez años y la creó e impulsó la propia Asociación en 2016. Hoy, que se celebra en todo el mundo, reclaman una financiación estable que garantice el relevo generacional de la ciencia.

El encuentro, presentado por la periodista Celia Bermejo, reunió a investigadores, sanitarios, pacientes, voluntarios y representantes institucionales. Su objetivo era acercar la investigación oncológica a la ciudadanía y mostrar qué significa, en la vida real, que un avance científico llegue a un paciente.

Una plantilla investigadora que envejece

El presidente provincial de la Asociación en Málaga, Juan Carlos Martín García, puso sobre la mesa uno de los problemas estructurales de la ciencia española.

"Para seguir avanzando, la Asociación defiende una investigación suficiente, sostenida en el tiempo, capaz de garantizar el relevo generacional del talento investigador y accesible para todos los pacientes, independientemente de su lugar de residencia", afirmó.

Martín alertó de que la media de edad del personal investigador en España supera ya los 50 años. Por eso, hizo hincapié en que "especialmente necesario seguir apoyando a las nuevas generaciones de científicos". También defendió que el fomento de la investigación "debe ser tarea de todos".

Casi dos millones de euros en la provincia

La jornada sirvió también para hacer balance de lo que la entidad financia en Málaga. La Asociación impulsa actualmente 15 proyectos de investigación oncológica en la provincia, con una inversión acumulada de 1.962.891,56 euros.

Solo en 2025 destinó 810.759 euros a nuevas líneas de investigación. En los últimos cinco años, según la organización, ha dedicado cerca de tres millones de euros a la investigación contra el cáncer en Málaga.

Esas cifras forman parte de la que la Asociación define como la mayor red privada de investigación oncológica de España.

Suma así más de 157 millones de euros adjudicados en 792 ayudas, repartidas en 160 centros de 38 provincias y desarrolladas por más de 3.000 investigadores e investigadoras. La entidad promueve además 37 ensayos clínicos.

Málaga, polo de investigación oncológica

La cita reivindicó el papel de Málaga como uno de los principales polos de investigación biomédica y oncológica de Andalucía.

El oncólogo Antonio Rueda, presidente del Comité Técnico de la Asociación en Málaga, mantuvo dos diálogos con los responsables de los dos grandes centros de la provincia. Por un lado, Melissa García, vicedirectora científica del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA Plataforma BIONAND). Por otro, el catedrático de Oncología Emilio Alba, director científico de la Fundación Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer (CITAC).

Ambos explicaron cómo funcionan sus centros y qué programas desarrollan, analizaron los principales retos de la investigación oncológica y elogiaron el talento científico que concentra la provincia.

"Proyectos de vida"

Los protagonistas del espacio "Proyectos de vida" fueron Nico Adega y Óscar Martínez Tirado, investigador del IDIBELL.

Sus testimonios han mostrado cómo la investigación transforma la vida de las personas y permite que cada vez más pacientes continúen desarrollando sus proyectos personales, familiares y profesionales tras un diagnóstico de cáncer.

En el caso de Nico Adega, tras perder una pierna por un osteosarcoma, superó el cáncer y actualmente es Campeón del Mundo de Paracanoe.