Málaga necesita 1.646 camas sanitarias más para alcanzar la media española: el déficit seguirá pese al tercer hospital

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Las claves Generado con IA Málaga necesita 1.646 camas hospitalarias más para igualar la media española, pese a la apertura del tercer hospital. La provincia cuenta actualmente con 1,56 camas públicas por cada 1.000 habitantes, por debajo de la media andaluza y nacional. Existe un déficit de hospitales de media y larga estancia, así como de centros específicos para salud mental, lo que congestiona los hospitales de agudos. El 42% de las camas hospitalarias en Málaga están en el sector privado y el 30,8% de la población tiene seguro de salud privado.

La población de Málaga crece a pasos agigantados y al mismo tiempo también lo hace el número de personas que acuden a un hospital para ser tratados. Algo que no es una tarea fácil debido a que no hay recursos suficientes para hacer frente a la alta demanda de pacientes.

Entre esos recursos que hacen falta en la provincia se encuentran las camas de hospitales. Málaga dispone de 1,56 camas públicas por cada 1.000 habitantes, por debajo de las 1,97 de Andalucía y lejos de las 2,30 de la media española. La brecha persistirá incluso con la apertura del tercer hospital de la capital.

Así lo recoge el informe Diagnóstico Málaga 2026, elaborado por la consultora KPMG y coordinado por el Colegio de Médicos de Málaga con la colaboración de Fundación Unicaja.

Actualmente, en la provincia hay 12 hospitales públicos y 2.797 camas, según datos de 2025. Con la puesta en marcha del Hospital Virgen de la Esperanza y el crecimiento previsto, donde destaca la reapertura del Hospital Pascual, se estima que en 2032 se alcanzarán 3.612 camas.

Este es un avance notable e insuficiente, según han informado desde el Colegio de Médicos de Málaga, ya que la ratio subiría solo hasta 1,78 camas por cada 1.000 habitantes y seguiría por debajo del promedio andaluz.

Cuántas camas faltan

El informe pone cifras a la distancia. Para igualar la ratio autonómica, Málaga debería disponer de 3.793 camas y para situarse en la media nacional, de 4.443.

Eso supone que, incluso con el tercer hospital operativo, la provincia seguiría necesitando unas 180 camas más para ponerse a la altura del resto de Andalucía. Frente a la media española, la diferencia rondaría las 830 camas. Si se toma como referencia la dotación actual, el déficit respecto a la media nacional alcanza las 1.646 camas.

Sin hospitales de media y larga estancia

El problema no es solo de cantidad, sino también de tipo de recursos. El documento constata un déficit de hospitales de media y larga estancia y de centros hospitalarios específicos de salud mental. Estas camas son clave para descongestionar los hospitales de agudos y atender a pacientes crónicos o en convalecencia.

Pedro Navarro, presidente del Colegio de Médicos de Málaga, habla de "una ausencia importante de hospitales de media y larga estancia" y de "carencias estructurales que necesitan entrar en la planificación". Navarro señaló que la reapertura del Hospital Pascual, en Málaga capital, paliará parte de esa deficiencia.

El peso de la privada

Buena parte de la hospitalización en la provincia recae en la sanidad privada. Málaga cuenta con 20 hospitales privados, que concentran en torno al 42% de las camas del territorio. Además, el 30,8% de la población tiene un seguro de salud privado.