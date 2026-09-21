Pedro Navarro, presidente del Colegio de Médicos, en la presentación del informe 'Diagnóstico Málaga 2026'. Paula Tejada

La sanidad de Málaga se queda corta: faltan camas, médicos e infraestructuras ante el crecimiento de población

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Las claves Generado con IA La sanidad de Málaga enfrenta falta de camas, médicos e infraestructuras debido al crecimiento poblacional y la alta demanda provocada por residentes y turistas. El informe 'Diagnóstico Málaga 2026' señala que la provincia tiene 2.797 camas hospitalarias, lejos de la media andaluza y nacional, y solo 1,56 camas públicas por cada 1.000 habitantes. Existe un déficit de profesionales sanitarios que se agravará por el envejecimiento de la plantilla, con ratios de médicos inferiores a las medias regional y nacional. Las listas de espera en Málaga son superiores a la media española, y el informe propone fortalecer la atención primaria, mejorar la gestión y colaboración con el sector privado, y planificar infraestructuras según necesidades reales.

La sanidad de Málaga necesita "una planificación específica, sostenible y medible" ante la falta infraestructuras, camas y médicos frente a la alta demanda que existe debido al incremento de la población ante la llegada de turistas.

Esta es una de las principales conclusiones que se reflejan en el informe Diagnóstico Málaga 2026, un informe sobre la situación de la sanidad en la provincia elaborado por la consultora KPMG y coordinado por el Colegio de Médicos de Málaga con la colaboración de Fundación Unicaja.

Málaga crece día a día. Cada vez son más las personas que deciden visitar la provincia y quedarse a vivir en la Costa del Sol. En concreto, el informe refleja que a la población empadronada en la provincia se suman 9,9 millones anuales y alrededor de 300.000 residentes temporales.

Esto hace que la provincia viva una "situación extraordinaria" en la que existe un "déficit de recursos públicos", según ha explicado Pedro Navarro, presidente del Colegio de Médicos de Málaga, porque han informado de que en Málaga hay "una ausencia importante de hospitales de media y larga estancia" y "falta una infraestructura hospitalaria específica en salud mental".

Además, Navarro añade que estas son "carencias estructurales que necesitan entrar en la planificación".

En números, cabe señalar que en la provincia, según datos de 2025, hay 2.797 camas y para 2032 con la apertura del Hospital Virgen de la Esperanza, se estima que se alcanzarán las 3.612.

En este sentido, el informe refleja que en Málaga para igualar la media de camas de Andalucía harían falta 3.793 camas y para llegar a la media nacional 4.443.

Málaga dispone de 12 hospitales públicos y 1,56 camas públicas por cada 1.000 habitantes, por debajo de las 1,97 de Andalucía y las 2,30 de España.

Con la apertura del tercer hospital, la ratio de las camas alcanzaría los 1,78 camas por cada 1.000 habitantes y continúa por debajo del promedio andaluz.

Déficit de profesionales y problemas con el relevo generacional

A la falta de infraestructuras se suma, según los expertos, un déficit de profesionales que se verá agravado en los próximos años con la jubilación de numerosos profesionales sanitarios.

"En unos años el 25% de los médicos estará para jubilarse", asegura Navarro que pese a que Málaga es la segunda provincia de Andalucía por número de médicos, "las ratios siguen siendo insuficientes".

Actualmente, las ratios de médicos en la provincia son de 5,8 médicos por cada 1.000 habitantes, mientras que España registra 6,3 médicos.

En Atención Primaria, Málaga cuenta con 0,65 médicos por cada 1.000 habitantes y la Costa del Sol con 0,58 frente a los 0,74 en Andalucía y 0,78 en España.

En la Atención Especializada hay 2,9 especialistas por cada 1.000 habitantes, situada también por debajo de las referencias autonómica y nacional.

Listas de espera

Las listas de espera son otra de las principales dificultades que los expertos han encontrado. En Andalucía, el acceso medio a una consulta especializada alcanza 127 días, frente a 96 en España, mientras que la espera quirúrgica se sitúa en 160 días, frente a 118,6 en el conjunto nacional.

El análisis comparativo de hospitales de referencia muestra también demoras elevadas en distintas especialidades y procedimientos en Málaga.

Sector privado

El sector privado tiene un peso relevante en la provincia. Málaga cuenta con 20 hospitales privados que aportan en torno al 40% de las camas totales y cerca del 30% de la población dispone de seguro de salud.

El informe propone establecer acuerdos de colaboración estables, transparentes y evaluables cuando resulten necesarios para reducir demoras, atender picos de demanda y mejorar la interoperabilidad, sin sustituir el refuerzo estructural del sistema público.

Propuestas de mejora

Entre las propuestas de mejora del informe se encuentran reequilibrar la capacidad sanitaria entre territorios; fortalecer la Atención Primaria como eje de la atención a la cronicidad; gestionar de forma integral las listas de espera; atraer y retener profesionales; transformar la gestión y la financiación para orientarlas a resultados, experiencia del paciente y prevención y ordenar la colaboración estratégica con proveedores privados.

El informe también reclama que cada nueva infraestructura llegue acompañada de las plantillas, la tecnología y el presupuesto operativo necesarios. Asimismo, propone incorporar la población flotante, los determinantes sociales, el envejecimiento y la carga de enfermedad a la planificación de centros, camas, cupos y profesionales.

El Colegio de Médicos de Málaga trasladará Diagnóstico Málaga 2026 a las administraciones sanitarias y se pone a su disposición para analizar sus conclusiones, priorizar actuaciones y realizar un seguimiento de los avances.