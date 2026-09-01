Paso adelante del Quirónsalud Marbella: abre un hospital de día y cuatro quirófanos nuevos

Las claves

Las claves Generado con IA El Hospital Quirónsalud Marbella ha inaugurado un nuevo hospital de día y un bloque quirúrgico de última generación con cuatro quirófanos. La ampliación incluye diez puestos de recuperación y diez boxes individuales, mejorando la capacidad y calidad asistencial del centro. El objetivo de estas nuevas instalaciones es agilizar los procesos asistenciales y mejorar la experiencia del paciente durante el proceso quirúrgico y de recuperación. Quirónsalud refuerza así su liderazgo en Andalucía, donde cuenta con ocho hospitales, dos hospitales de día quirúrgicos y 22 centros médicos de especialidades.

El Hospital Quirónsalud Marbella da otro paso adelante. La empresa ha anunciado que ha creado un nuevo hospital de día y un "bloque quirúrgico de última generación" que incluye la incorporación de cuatro quirófanos, diez puestos de recuperación y diez boxes individuales.

"La apertura de esta nueva área supone un avance muy importante para nuestro hospital, ya que nos permite seguir creciendo en capacidad asistencial y responder con mayor eficacia a una demanda cada vez más especializada, manteniendo siempre los niveles de calidad y seguridad que caracterizan a Quirónsalud", afirma el doctor Miguel Ángel Ramírez Marrero, director médico de Quirónsalud Marbella.

El nuevo bloque quirúrgico ha sido concebido para favorecer una mayor agilidad en los procesos asistenciales y una mejor experiencia para el paciente durante todo el proceso quirúrgico y de recuperación.

Vista de uno de los nuevos quirófanos de Quirónsalud Marbella. Quirónsalud Marbella

"Esta ampliación no solo incorpora nuevas infraestructuras y tecnología de vanguardia, sino que representa también nuestro compromiso permanente con la excelencia clínica, la innovación y la mejora continua de la atención sanitaria", añade el director médico.

El Grupo Quirónsalud en Andalucía cuenta en la actualidad con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla (Sagrado Corazón, Infanta Luisa y Materno-Infantil), Córdoba y Huelva, además dos hospitales de día quirúrgicos en Sevilla y Málaga y 22 centros médicos de especialidades y diagnóstico; que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.

