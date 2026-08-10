La innovadora tecnología creada en Málaga para prevenir infecciones en prótesis óseas y evitar cirugías

El equipo de Regional que ha desarrollado esta tecnología. Junta de Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA Investigadores del Hospital Regional Universitario de Málaga han desarrollado una tecnología para prevenir infecciones en prótesis óseas. El dispositivo actúa eliminando bacterias adheridas a los implantes y potencia el efecto de los antibióticos, evitando cirugías agresivas. La patente ha sido reconocida entre las tres mejores de España por la Oficina Española de Patentes y Marcas. El proyecto cuenta con financiación para avanzar a pruebas en modelos animales y piezas humanas antes de su aplicación clínica.

Prevenir infecciones en prótesis óseas. Ese es el objetivo de la nueva tecnología que han desarrollado desde el servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Regional Universitario de Málaga.

Esta investigación, con potencial para mejorar la seguridad de los implantes ortopédicos y reducir una de sus principales complicaciones, ha sido reconocida entre las tres mejores patentes de España en la V edición de los Premios de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), celebrados el pasado 15 de junio en Madrid.

La investigación parte de un problema que, aunque poco frecuente, puede tener importantes consecuencias para los pacientes, según han informado en un comunicado.

Cuando una prótesis de rodilla u otro implante ortopédico se infecta, es habitual que sea necesario realizar nuevas intervenciones quirúrgicas, con un alto coste humano y económico, que a menudo resultan en complicaciones graves.

Para contribuir a prevenir estas complicaciones, el equipo investigador, ha desarrollado un dispositivo que actúa directamente sobre los implantes infectados, favoreciendo la destrucción de las membranas y colonias bacterianas adheridas a ellos.

Su objetivo es eliminar las bacterias adheridas a la prótesis y potenciar el efecto de los antibióticos, con el fin de preservar el implante y evitar cirugías agresivas que implican la retirada de la prótesis.

La patente ya ha sido registrada y el equipo investigador ha desarrollado un primer prototipo que ha demostrado su funcionamiento en estudios de laboratorio.

La invención, titulada Dispositivo, sistema y procedimiento de activación para la desinfección intraoperatoria de prótesis óseas mediante efecto bioeléctrico, ha sido desarrollada por el investigador y facultativo del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Regional Universitario de Málaga, Iskandar Tamimi Mariño, en colaboración con el investigador de la Universidad de Málaga, Jesús Manuel Gómez de Gabriel, ha sido seleccionada entre las tres mejores patentes nacionales de las 120 candidaturas presentadas.

Además, el proyecto ha obtenido financiación por parte del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (IBIMA Plataforma BIONAND) y la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT), para continuar avanzando en su desarrollo.

La siguiente fase consistirá en evaluar el dispositivo en modelos animales y en piezas anatómicas humanas de rodilla, un paso imprescindible para comprobar su eficacia y seguridad antes de plantear su futura aplicación en pacientes.

La investigación es fruto de la colaboración entre el Hospital Regional Universitario de Málaga, la Universidad de Málaga y la Universidad McGill (The Royal Institution for the Advancement of Learning) de Canadá, reflejando la colaboración entre el ámbito sanitario, universitario e investigador para impulsar el desarrollo de nuevas soluciones con aplicación clínica.

El director gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga, José Antonio Ortega, ha destacado que "la investigación y la innovación forman parte de la actividad diaria de nuestros profesionales y son fundamentales para seguir mejorando la atención sanitaria".

Por su parte, el investigador y facultativo del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Iskandar Tamimi, ha subrayado que “el reconocimiento otorgado por la Oficina Española de Patentes y Marcas supone un importante respaldo al trabajo desarrollado y un estímulo para seguir avanzando en las siguientes fases de investigación”.