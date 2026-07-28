Así será el nuevo Hospital HM Vélez-Málaga: 40 millones de inversión, UCI, seis quirófanos y 250 nuevos empleos

Las claves

Las claves Generado con IA El nuevo Hospital HM Vélez-Málaga contará con una inversión superior a 40 millones de euros y generará 250 empleos. Las obras empezarán en septiembre y el hospital abrirá en el segundo trimestre de 2028 tras 20 meses de ejecución. Dispondrá de 50 habitaciones ampliables, 50 consultas, seis quirófanos, UCI, urgencias de adultos y pediátricas, y avanzadas unidades de diagnóstico. El hospital atenderá unas 250.000 consultas, 5.000 cirugías y 30.000 urgencias al año, acercando servicios especializados a la Axarquía.

Ya se sabe cómo será el futuro Hospital HM Vélez-Málaga. El Grupo HM ha presentado la maqueta de esta infraestructura sanitaria, cuyas obras comenzarán en septiembre para levantar un hospital que dispondrá de atención especializada, pruebas diagnósticas avanzadas y cirugía.

La duración de los trabajos para construir este hospital tendrá una ejecución estimada de 20 meses, por lo que la inauguración y apertura del nuevo Hospital HM Vélez-Málaga está prevista para el segundo trimestre de 2028.

Las obras contarán con una partida superior a los 40 millones de euros que incluye la dotación tecnológica y sanitaria de este nuevo espacio sanitario, según han informado en un comunicado.

La ejecución de los trabajos ha sido otorgada a una de las compañías más destacadas en infraestructuras a nivel nacional e internacional como es Ferrovial Construcción.

Oferta asistencial del HM Vélez-Málaga

El futuro hospital estará ubicado en una parcela de 55.000 metros cuadrados y contará con unos 10.000 metros cuadrados construidos ampliables.

Además, dispondrá de una completa infraestructura asistencial diseñada para que miles de vecinos de la Axarquía puedan acceder a atención especializada, pruebas diagnósticas avanzadas y cirugía sin necesidad de desplazarse hasta Málaga capital.

En concreto, dispondrá de medio centenar de habitaciones ampliables hasta más de 60, unas 50 consultas, media docena de quirófanos, así como un Hospital de Día médico-quirúrgico, una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para adultos, Urgencias de adultos y pediátricas y una amplia cartera de especialidades.

También tendrá un área de Diagnóstico por Imagen equipada con TAC, resonancia magnética, mamografía, ecografía, radiología convencional, telemando digital, así como con unidades específicas como endoscopia, dolor, y mujer.

Presentación del proyecto

El proyecto se ha presentado este martes en el Ayuntamiento de la localidad y ha contado con la presencia del alcalde del municipio, Jesús Lupiáñez, del CEO del Grupo HM Hospitales, D. Alejandro Abarca Cidón, la directora territorial sur de HM Hospitales en Málaga, la Dra. Virginia Grando, y del presidente institucional sur de HM Hospitales en Málaga, D. Jesús Burgos.

El CEO de HM Hospitales, D. Alejandro Abarca, ha señalado que este proyecto está "pensado para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de la Axarquía, acercando una medicina de alta complejidad, tecnología de última generación y un modelo asistencial centrado en las personas que, además, generará 250 puestos de trabajo".

Además, ha asegurado que el hospital acogerá a pleno rendimiento unas 250.000 consultas al año, 5.000 cirugías y 30.000 urgencias, "una actividad, tanto de trabajadores como de pacientes, que ahora mismo se desplaza a Málaga capital".

Por su parte, el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, ha subrayado que este proyecto representa "una magnífica noticia para el presente y el futuro de nuestro municipio y de toda la comarca".

Al tiempo que ha incidido en que este nuevo hospital no sustituye a la sanidad pública, sino que viene a complementar y ampliar la oferta asistencial existente, ofreciendo más alternativas a los ciudadanos, reduciendo desplazamientos y contribuyendo a que la Axarquía cuente con servicios acordes a su crecimiento".

Vecinos y visitantes del municipio podrán conocer de primera mano las características de este proyecto, ya que la maqueta permanecerá expuesta para su visita en el patio del Ayuntamiento de Vélez-Málaga.