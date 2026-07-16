El Dr. Francisco León obtiene la máxima certificación europea en el desarrollo de cirugía hepatobiliopancreática

Las claves

Las claves Generado con IA El Dr. Francisco León ha obtenido la certificación europea en cirugía hepatobiliopancreática otorgada por la UEMS, principal organismo europeo de estándares médicos. Este reconocimiento lo sitúa entre el reducido grupo de cirujanos españoles que han superado el exigente proceso de evaluación clínica y examen específico. La certificación garantiza que los pacientes del HLA Hospital Universitario El Ángel tienen acceso a cirugía altamente especializada conforme a los estándares europeos más exigentes. El hospital destaca que contar con profesionales acreditados internacionalmente refuerza su compromiso con la excelencia clínica, la innovación y la formación continuada.

Buenas noticias en HLA Hospital Universitario El Ángel. El doctor Francisco León ha obtenido la certificación europea en cirugía hepatobiliopancreática otorgada por la Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS), el principal organismo europeo encargado de establecer los estándares de calidad y formación de los médicos especialistas.

Este reconocimiento sitúa al especialista entre el reducido grupo de cirujanos españoles que han superado el exigente proceso de evaluación promovido por la UEMS, basado tanto en la experiencia clínica acreditada como en la superación de un examen específico de alta complejidad.

La UEMS, fundada en 1958 y representante de más de 1,6 millones de médicos especialistas europeos, es la entidad responsable de definir los estándares europeos de formación en cada especialidad, acreditar programas docentes y promover la mejora continua de la práctica clínica.

En el ámbito de la cirugía, sus certificaciones constituyen uno de los mayores avales de calidad y competencia profesional a nivel internacional.

"Este tipo de certificaciones no son un logro personal aislado. Son también un reconocimiento a los hospitales donde desarrollamos nuestra actividad, porque permiten acreditar que los pacientes tienen acceso a una cirugía altamente especializada realizada conforme a los estándares europeos de mayor exigencia", indica León.

Por su parte, el director médico de HLA Hospital Universitario El Ángel, el Dr. Manuel Viola Figueras, subraya que "la incorporación y el desarrollo de profesionales capaces de alcanzar los máximos estándares europeos forma parte de la estrategia del hospital para ofrecer una asistencia cada vez más especializada y de mayor calidad. Contar con especialistas acreditados internacionalmente supone una garantía adicional para nuestros pacientes y refuerza nuestro compromiso con la excelencia clínica, la innovación y la formación continuada".