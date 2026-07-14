"Me dio de lleno en la cara": el duro relato de una médica agredida por un paciente en Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Una médica fue agredida por un paciente en el centro de salud de Villanueva del Rosario (Málaga), recibiendo un puñetazo en la cara que le fracturó el tabique nasal. La doctora relata que quedó atrapada entre la camilla y la pared, sin poder evitar el golpe, y fue trasladada al hospital por sus heridas. La víctima ha hecho público su caso para animar a otros profesionales a denunciar agresiones y destaca el aumento de estos ataques en Málaga. El Colegio de Médicos de Málaga ofrece asistencia jurídica y psicológica gratuita a los facultativos agredidos, y reclama más medidas de prevención.

“Un puñetazo que me dio de lleno en la cara”. En esta frase resume una médica malagueña la agresión que sufrió hace unos días en el centro de salud de Villanueva del Rosario (Málaga).

La médica estaba pasando consulta, cuando un paciente entró y en un determinado momento, le propinó un golpe en la cara que le “dio de lleno en la cara”.

“Intenté apartarme, pero al estar entre la camilla y la pared que estaba detrás no tenía margen de maniobra y me dio de lleno en la cara”, explica la facultativa en un vídeo difundido por el Colegio de Médicos de Málaga.

Lo primero que hizo tras sentir el dolor fue cubrirse la cara y “cuando ya pude ver un poco más nítido abrí los ojos, me vi todo lleno de sangre”. Cerca de ella estaba un técnico cuando la miró le hizo saber que le “había pasado algo grave porque se le cambió la cara”.

Debido a las lesiones, la facultativa fue trasladada a un hospital para ser atendida de diversas heridas en la cara y una fractura del tabique nasal.

La doctora sostiene que en estos momentos puede decir que está atravesando un “abanico de emociones” y depende del momento en el que se le pregunte cómo está, responderá una cosa u otra. En ocasiones está mal, otras se siente triste y otras rabia.

“Me está costando un poco gestionar, pero supongo que será el proceso habitual que con el paso del tiempo me iré encontrando mejor”, señala.

La joven ha tomado la decisión de contar en primera persona su historia porque quiere que todos los médicos sepan que hay un número de teléfono que atiende a los profesionales, víctimas de agresiones que los van a ayudar en todo momento y no los van a dejar solos.

“No son normales los datos que estamos recopilando. Se han disparado de forma exponencial el número de agresiones que estamos recibiendo día a día y la mayoría no se denuncian, por lo que esos datos que tenemos son de los pocos profesionales que denuncian”, añade.

Por ello, invita a todos los facultativos a denunciar agresiones ya sean tanto físicas como verbales porque “no se puede tolerar. Nada está justificado”.

De igual forma remarca que son necesarias más medidas de prevención porque “no podemos pasar consulta con la incertidumbre y el miedo de que nos va a pasar algo”.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, el Dr. Pedro J. Navarro, califica los hechos de “absolutamente intolerables”.

“Detrás de cada agresión hay un profesional que puede quedar marcado para siempre. No podemos permitir que nuestros médicos y médicas acudan a su puesto de trabajo con miedo. Quienes cuidan de la salud de la ciudadanía merecen desarrollar su labor en un entorno seguro y protegido”, subraya.

Teléfono de Atención Urgente (TAU)

Hace más de una década el Colegio de Médicos de Málaga puso en marcha el Teléfono de Atención Urgente (TAU), específico para agresiones, que funciona de 8 a 20 horas los 365 días del año.

El TAU es atendido por tres abogados especializados en el tema del equipo jurídico de la corporación.

Tanto el servicio telefónico como toda la asistencia jurídica es gratuita para los más de 11.300 médicos y médicas. En esta ocasión, el caso lo ha llevado la letrada del Colegio Gracia Mª González, a la que la médica agradece en el vídeo su profesionalidad e implicación.

El Colegio también proporciona terapia gratuita si el médico agredido la requiere. Tras una agresión, la víctima puede presentar cuadros de ansiedad o shock postraumático.