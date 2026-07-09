IBIMA quiere que Málaga conozca a sus investigadores médicos, los apoye y se sienta orgullosa de ellos

Directivos del Ibima y autoridades en la presentación de esta nueva unidad. EE

Las claves

Las claves Generado con IA IBIMA Plataforma BIONAND es uno de los principales institutos de investigación biomédica de España, con más de 1.400 investigadores en Málaga. El instituto ha publicado más de 1.000 artículos científicos y obtenido más de 40 millones de euros en fondos para investigar enfermedades como el cáncer y las raras. IBIMA ha creado una Unidad de Impacto Social para acercar su trabajo a la sociedad malagueña y fomentar la implicación de ciudadanos y empresas. Se busca crear redes de voluntarios y embajadores sociales en toda la provincia para difundir el trabajo de los investigadores y captar apoyos.

IBIMA Plataforma BIONAND está en Málaga y es uno de los mejores institutos de investigación biomédica del país. En él trabajan más de 1.400 investigadores de varios hospitales de la provincia y de la Universidad de Málaga.

Investigan cómo acabar con todo tipo de enfermedades, cómo paliar sus consecuencias o cómo mejorar los tratamientos para que el paciente tenga mejor calidad de vida. Desde el cáncer hasta las enfermedades raras.

Han publicado más de 1.000 artículos en revistas especializadas y han captado más de 40 millones de euros de diversos fondos para investigar.

Son, por tanto, muy conocidos en el ámbito científico, médico y académico. Pero si preguntamos en la calle Larios qué es el IBIMA la mayoría de la gente no tiene ni idea.

Un momento de la presentación. EE

Sus gestores quieren que el IBIMA también sea un referente en la sociedad malagueña, que los ciudadanos conozcan a los investigadores, lo que hacen y que sea un motivo de orgullo para la provincia.

Con este objetivo han creado la Unidad de Impacto Social de Ibima, que estará coordinada por Joaquín Morales, empresario, mentor y articulista de EL ESPAÑOL de Málaga, entre otras cosas.

"Queremos que la sociedad sepa qué se hace en IBIMA y en qué se gastan los impuestos porque es un centro público", ha precisado el director científico de IBIMA, Francisco J. Tinahones, en la presentación oficial que ha tenido lugar este jueves en la Diputación de Málaga.

No es solo darlo a conocer. El segundo reto de esta unidad es que las empresas y los ciudadanos se impliquen, bien económicamente aportando fondos, o bien con su trabajo.

En este sentido, Morales ha precisado que "vamos a crear una red de voluntarios y de delegados locales que sirvan de conexión con los 103 municipios de la provincia y una red de embajadores sociales".

"Todos podemos hacer algo y necesitamos voluntarios para una causa que puede salvar vidas", ha añadido el nuevo coordinador de esta unidad.

"Antes había que salir de Málaga para probar terapias innovadoras en enfermedades. Ahora, con Ibima, no es necesario. Casi todas las terapias innovadoras en cáncer u otras enfermedades se prueban en Málaga", ha destacado Tinahones.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Málaga, Miguel Briones; la vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial de la Diputación Provincial de Málaga, Antonia Jesús Ledesma; y el delegado territorial de Salud y Consumo en Málaga, Carlos Bautista han participado también en la presentación.

Briones ha destacado que "hay que formar e involucrar a la sociedad desde la escuela y contar lo que se hace en Ibima porque los jóvenes necesitan referentes". También ha subrayado que "hay que formar y retener talento y que haya un compromiso de contratación".

Ledesma ha puesto en valor que "invertir en investigación es apostar por la esperanza y el bienestar de las personas" y ha asegurado el apoyo de la Diputación a esta entidad.

Por su parte, Bautista ha resaltado que "han sido muchos años de trabajo callado en Ibima, se han conseguido mejorar muchos tratamientos y faltaba esa conexión con la sociedad".