¿De qué mueren los malagueños? Estas son las tres enfermedades que más vidas se cobraron durante 2025

Las claves

Las claves Generado con IA Las principales causas de muerte en Málaga durante 2025 fueron los tumores, las enfermedades del sistema circulatorio y los trastornos mentales. Se registraron 13.885 fallecimientos, siendo los tumores la causa más frecuente con 3.678 muertes, seguidos de las enfermedades circulatorias (3.561) y respiratorias (1.461). El tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón fue el más letal entre los tumores, con 825 fallecidos. Otras causas destacadas incluyen el alzhéimer, las enfermedades digestivas, infecciosas y el suicidio, con 136 muertes por este último.

De un tumor, de una enfermedad del sistema circulatorio o de un trastorno mental. Esas son las tres causas más comunes por las que fallecieron malagueños durante 2025, según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística.

Así, durante este período se registraron 13.885. De este total, 7.250 eran hombres y las restantes 6.635 mujeres. Esta cifra es levemente superior a la de 2024 cuando se contabilizaron 13.503, 6.979 hombres y 6.524 mujeres.

De esta manera, los tumores vuelven a ser la principal causa de muerte en el ejercicio anterior, aunque con menos fallecidos que en 2024. En concreto se registraron 3.678 fallecimientos por estas enfermedades, de las cuales 2.187 eran hombres y 1.491 mujeres.

Tumores con mayor número de fallecimientos

Entre los tumores con más número de fallecidos en 2025 se encuentra el tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón. De esta enfermedad fallecieron 825 personas, 603 hombres y 222 mujeres.

El siguiente en esta lista es el tumor de colon con 322 defunciones, el de páncreas con 243 fallecidos y el de mama con 241. De este cáncer, las víctimas fueron 236 mujeres y cinco hombres.

De cáncer de próstata murieron 184 hombres, de un tumor en el hígado y las vías biliares intrahepáticas perecieron 157 personas, 132 del de vejiga y 106 de leucemia.

También hay tumores que afectan únicamente a hombres, como el de próstata, y a mujeres como el de ovario, del que murieron 66 mujeres y el de cuello de útero con 15 fallecidas.

Segunda causa de muerte en Málaga

El segundo puesto se lo llevan las enfermedades del sistema circulatorio, tras haber registrado 3.561 muertes durante 2025, 1.820 hombres y 1.741 mujeres.

Entre los tipos más frecuentes se encuentran, las enfermedades cerebrovasculares y los infartos agudos de miocardio, dos de las patologías de este tipo con más fallecidos, ya que registraron 765 y 498, respectivamente.

También perecieron 485 personas por una insuficiencia cardíaca, 400 por enfermedades hipertensivas, 57 de aterosclerosis y 38 de enfermedades cardíacas reumáticas crónicas.

Otras causas de defunción

De una enfermedad del sistema respiratorio murieron 1.461 personas, 865 hombres y 596 mujeres.

De un trastorno mental murieron 866 personas, 283 hombres y 583 mujeres. A esto se suma el alzhéimer, del que fallecieron 516 personas, y de una enfermedad del sistema digestivo 760.

También se registraron 305 defunciones por enfermedades infecciosas; 136 por suicidio y lesiones autoinfligidas; 126 por caídas accidentales; 68 por ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales; y 13 por homicidio.