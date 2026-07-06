La historia de Margarita, una mujer que convive con lupus y perdió a un hijo antes de nacer: "Sé que voy a morir joven"

Las claves

Las claves Generado con IA Margarita, de 46 años, convive con lupus desde hace más de dos décadas, una enfermedad autoinmune crónica que afecta su energía y su vida cotidiana. El lupus se manifestó de manera devastadora durante su embarazo de gemelos, provocando la pérdida de uno de sus hijos antes de nacer y complicaciones graves de salud. Tras años de lucha, Margarita ha aprendido a gestionar su energía y priorizar su bienestar, defendiendo sus "diez cucharas" diarias para dedicarlas a lo realmente importante. La historia de Margarita visibiliza la necesidad de investigación, diagnóstico temprano y comprensión social sobre el lupus, una enfermedad muchas veces invisible para los demás.

Antes de levantarse, Margarita se sienta unos minutos al borde de la cama. Apoya los pies en el suelo con cuidado, como quien prueba la temperatura del agua antes de entrar en la ducha. Las manos descansan sobre las rodillas. Respira hondo. Espera.

Todas las mañanas repite el mismo ritual silencioso.

No reza. No pide nada. Simplemente escucha. Escucha su cuerpo para saber cuánto se puede hoy. Si hay dolor. Si hay cansancio. Si hay margen.

Margarita tiene 46 años y lleva empezando así sus días desde hace más de dos décadas. No es una manía ni una costumbre aprendida al azar. Es supervivencia. El lupus le enseñó hace tiempo que su cuerpo no responde de manera automática, que nada es gratuito, que cada movimiento tiene un precio y que la energía —como el dinero— no se puede gastar sin calcularla antes.

"Una persona sana tiene cien cucharas al día. Tú tienes diez. Y en cada actividad que hagas gastas una cuchara", dice utilizando la metáfora que le enseñó su médico como si fuera una ley física.

Desde entonces, Margarita vive contando. Hay días en los que las diez cucharas no alcanzan. Días en los que levantarse ya supone un gasto excesivo. Días en los que no queda margen para nada más.

Margarita es alta, delgada, morena. Se mueve con seguridad, habla deprisa y sonríe con facilidad. A simple vista, nadie diría que su cuerpo está enfermo. Tiene el pelo rizado, va maquillada con discreción y viste con cuidado, como si cada día tuviera que acudir a una oficina: pantalones de traje y botas de tacón, la apariencia de quien siempre llega a tiempo.

Tiene una manera de estar que irradia energía incluso cuando no la tiene. Una luz constante que contagia a quien se le acerca. Es de esas personas que levantan el ánimo incluso en los días más tristes, de las que cuesta imaginar quietas, detenidas, paradas por algo invisible.

Y es que lo que Margarita tiene no siempre se ve. A veces tampoco se entiende. Y muchas veces, no se cree. Se llama lupus.

Una enfermedad autoinmune, crónica y sistémica, en la que el propio sistema inmunitario —el mismo que debería proteger el cuerpo— se equivoca y ataca tejidos y órganos sanos. Puede afectar a las articulaciones, a la piel, a los riñones, al corazón, a los pulmones. No hay dos casos iguales. No hay evolución predecible. Tampoco cura.

Lupus. Una palabra muy breve para una enfermedad interminable. Una presencia constante que no siempre duele igual, que no siempre avisa, que no siempre se manifiesta de la misma forma. No interrumpe; se infiltra. Se instala despacio y va ocupando espacios que antes estaban disponibles. Tiempo. Fuerzas. Planes. Futuro.

Pero hubo un tiempo en el que Margarita no contaba cucharas. Un tiempo en el que el cuerpo no era una frontera.

Antes del lupus, ella era otra. O quizás era la misma, pero sin miedo. Estudiaba auxiliar de enfermería, trabajaba en el albergue municipal de Málaga, se movía rápido, dormía poco. Tenía planes, proyectos, una vida que avanzaba sin preguntarse si el cuerpo aguantaría.

Margarita, en estos momentos, con su hijo. Cedida

Soñaba con formar una familia, con estabilidad, con futuro. Nada extraordinario. Nada imposible. Nada que pareciera peligroso.

Durante años, Margarita convivió con la enfermedad sin saberlo. El cansancio era solo cansancio. El dolor, algo que formaba parte ella. Aprendió a seguir adelante como se aprende a convivir con un ruido de fondo: sin cuestionarlo.

"Yo decía: “mamá, que no puedo”. Me costaba hasta girarme en la cama. Una cosa exagerada. No era un cansancio normal", explica, volviendo a su yo de doce años. Me acuerdo de que iba con las rodillas vendadas.

Pero nadie veía nada. Nadie encontraba nada. El cuerpo gritaba. El mundo respondía: exageras. Hasta que su cuerpo dejó de susurrar.

Porque la historia de Margarita no empieza donde debería empezar. No empieza con una caída, ni con una espera. Empieza con una pérdida. Y a veces, mientras habla, su voz queda suspendida, como si se le hubiera ido una palabra. O un recuerdo. O un hijo.

La primera vez que el lupus se hizo realmente visible no fue en su piel, ni en sus articulaciones, ni en su cansancio. Fue en dos corazones diminutos. Margarita estaba embarazada de gemelos. Dos niños. Dos latidos. Dos vidas creciendo a la vez en un cuerpo que, sin saberlo, libraba una batalla contra sí mismo.

Había cunas pensadas. Había ropa preparada. Había un carrito gemelar esperando. Había planes. Muchísimos planes. Lo único que no estaba preparado era su cuerpo.

Y el lupus, que durante años había susurrado, habló entonces con voz propia. El sistema inmunitario confundió el amor con amenaza, la gestación con peligro. Y el cuerpo empezó a defenderse de aquello que también era suyo.

Siete meses de hospital. Meses de luz blanca y monitores. Meses de pasillos largos y noches en vela. Meses de saber sin querer saber. Y dentro de ella, uno de los pequeños corazones latía cada vez más lento.

"Yo veía la diferencia. Uno iba bien. El otro iba cada vez más despacio. Yo lo veía", asegura.

No hay metáfora posible para explicar el miedo de una madre que escucha el latido de su hijo apagarse poco a poco. No hay literatura suficiente que traduzca el silencio de una ecografía demasiado larga.

"Yo pensaba: “sacádmelos ya”. Me los quería arrancar. Yo sentía que les estaba haciendo daño", confiesa, con la voz rota mientras sus ojos comienzan a encharcarse.

En la última ecografía, el médico tardó demasiado. Y entonces Margarita lo vio.

"Estaba parado". Parado el corazón. Parado el tiempo. Parada ella. Uno de sus hijos murió dentro de ella. Catorce días antes del parto. Catorce días de duelo sin duelo. Catorce días conviviendo con la muerte y con la vida al mismo tiempo.

Porque el otro seguía. Y nació. Vivo. Frágil. Solo. Margarita no pudo cogerlo. No pudo amamantarlo. No pudo quedarse con él.

Mientras él entraba en la incubadora, ella volvía a Medicina Interna. Mientras él luchaba por vivir, ella empezaba su propia batalla para no apagarse también. Corticoides. Inmunosupresores. Pastillas. Muchas pastillas. Treinta y siete al día. Una mano entera.

"Tardé mucho en darme cuenta de que, al final, sí iba a ser madre. Yo pensaba que también se iba a morir", admite en voz baja, como si fuese un pensamiento prohibido.

No se murió. Hoy tiene 19 años. Y sí, Margarita es madre. Después llegaron las secuelas: una insuficiencia cardiaca, una nefritis avanzada, el miedo constante a la diálisis.

A los 26 años, Margarita recibió una carta: jubilación de oficio. Tres años después, otra: menopausia. Su cuerpo cerraba puertas mientras ella seguía aprendiendo a respirar.

El espejo dejó de ser un lugar cómodo. Las fuerzas, un recurso inestable. Cambió su rostro. Su piel. Su ánimo. Su idea de sí misma.

No estaba enferma solo su salud. Estaban heridos sus proyectos. Su cuerpo era la casa en la que tenía que quedarse a vivir para siempre, pero las paredes se estrechaban.

Y siguen estrechándose. "Sé que voy a morir joven", dice, encogiéndose de hombros, con una sonrisa blanca de dientes perfectos.

Porque Margarita sonríe mucho. Incluso cuando duele. Incluso cuando pesa.

Hoy vive con más calma. Ha aprendido a elegir. "Ahora me permito parar. Antes no", explica.

Ha aprendido a decir “hasta aquí”. Ha aprendido que parar no es fracasar. Y que descansar no es rendirse. Eso no le costó dinero. Le costó tiempo. Mucho tiempo.

Hoy sabe que tiene diez cucharas. Y las defiende. Las dedica a su hijo. A su casa. A su risa. A su vida.

Y el lupus pues sigue ahí. A veces silencioso. A veces cruel. Siempre presente.

Es una enfermedad para muchos, pero no para quien la sufre. No siempre deja marcas visibles. No siempre avisa. Hay días en los que parece no existir. Hay otros en los que lo ocupa todo.

Por eso necesita investigación. Por eso necesita diagnóstico temprano. Por eso necesita especialistas que se miren, que se escuchen, que unan piezas. Por eso necesita comprensión social.

Porque lo invisible también enferma. Porque lo que no se ve también duele. Porque la vida con lupus no es solo sobrevivir: es reorganizarlo todo.

Han pasado años. Han pasado hospitales. Han pasado duelos que no se borran.

Su hijo vive. Tiene su risa. Tiene su vida. Y Margarita tiene una forma distinta de estar en el mundo, pero sigue estando.

Cada noche, antes de dormir, repasa el día. Las cucharas gastadas. Las que no tenía y aun así usó. Las que guarda para mañana. Y al amanecer volverá a sentarse al borde de la cama. Apoyará los pies en el suelo. Apoyará las manos en las rodillas. Respirará hondo. Escuchará.

Solo diez cucharas.

Isabel Rey Carbonero es estudiante de la facultad de Periodismo en la Universidad de Málaga y participa en la sección La cantera periodística de la UMA a través de la cual EL ESPAÑOL de Málaga da su primera oportunidad a los jóvenes talentos.