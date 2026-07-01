Escalada de agresiones a médicos en Málaga: registran tres casos en menos de una semana en el Hospital Regional

Las claves

Las claves Generado con IA Tres médicos del Hospital Regional Universitario de Málaga han sufrido agresiones en menos de una semana, incluyendo amenazas y violencia física. En uno de los casos, una paciente agredió a dos facultativas de psiquiatría, lo que llevó a su detención y a la imposición de una orden de alejamiento de 500 metros. Otro médico fue amenazado por familiares de una paciente tras comunicar el retraso de una operación, llegando a temer por su seguridad personal. El Colegio de Médicos de Málaga condena estos hechos y destaca la importancia de denunciar todas las agresiones, ofreciendo apoyo jurídico a los profesionales afectados.

Tres médicos del Hospital Regional Universitario de Málaga han sido agredidos en menos de una semana, según ha informado el Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga). En dos de ellas se ha acordado una orden de alejamiento de 500 metros y en el tercer caso, el facultativo fue amenazado con ser arrojado por unas escaleras.

El Colegio de Médicos de Málaga condena estas agresiones y su presidente, Pedro J. Navarro, ha hecho hincapié en que esto "es inadmisible. Necesitamos poder trabajar con tranquilidad y no vernos sometidos a la violencia que en demasiadas ocasiones nos encontramos en las consultas y en las urgencias".

Orden de alejamiento tras la presunta agresión a dos médicas

La noche del pasado 12 de junio dos facultativas del Servicio de Urgencias de Psiquiatría del Hospital Regional Universitario de Málaga activaron el timbre antipánico al sentirse amenazadas y temer por su integridad física mientras trataban a una paciente.

Según consta en el atestado de la Policía Nacional y en la denuncia presentada por las profesionales, los hechos se produjeron durante una valoración psiquiátrica. Cuando las médicas comunicaron a la paciente que la consulta había finalizado, la mujer comenzó a exigir de forma violenta que continuara siendo atendida.

Al parecer, la mujer cogió el ordenador, el monitor y el teléfono de la consulta y los arrojó violentamente contra el suelo, provocando una situación de gran tensión. Ante el evidente estado de intimidación y temor por su integridad física, las facultativas activaron el timbre antipánico para solicitar ayuda, momento en el que la paciente abandonó el edificio de Urgencias.

Sin embargo, apenas unos minutos después regresó al servicio, rebasó el control de seguridad y se dirigió directamente hacia la consulta de una de las facultativas.

Tras abrir la puerta de forma violenta, comenzó a proferir gritos e insultos y, según recoge el atestado policial, llegó a levantar los brazos con la aparente intención de agredir físicamente a una de las facultativas.

La intervención inmediata del personal de seguridad del centro hospitalario permitió sujetarla y reducirla utilizando la mínima fuerza indispensable hasta la llegada de la Policía Nacional.

Los vigilantes de seguridad corroboraron posteriormente la versión ofrecida por las dos médicas, quienes se encontraban en estado de shock y nerviosismo.

La Policía Nacional procedió a la detención de la mujer como presunta autora de un delito de atentado contra personal sanitario en el ejercicio de sus funciones y de un delito leve de daños.

Tras la ratificación de la denuncia por parte de las dos facultativas, el Juzgado ha acordado como medida cautelar la prohibición de que la investigada se aproxime a menos de 500 metros de cualquiera de las médicas, de sus domicilios y de sus lugares de trabajo, así como cualquier tipo de comunicación con ellas por cualquier medio. El juicio se ha fijado para febrero de 2027.

El segundo caso, denuncia por amenazas

Otro de los casos sucedió el pasado 8 de junio a las 14.00 horas cuando el facultativo y su compañera informaron a una paciente de que su operación tendría que posponerse dos semanas porque la intervención anterior se había alargado más de lo previsto.

Segundos después, los familiares comenzaron a protestar y ponerse violentos, con un comportamiento cada vez "más intimidatorio y agresivo, sintiendo declarante y su compañera miedo", según la denuncia.

Ambos decidieron alejarse aunque podían escuchar las voces, golpes en las paredes, fuertes portazos y amenazas. Todo parece indicar que la joven más agresiva fue la que mencionó su intención de tirarle por las escaleras y dijo la frase "mañana vamos a volver".

La Policía Nacional no pudo identificar a los agitadores, que se marcharon en cuanto llegó el servicio de seguridad del HRUM. La mujer abandonó el hospital con la bata del centro y la vía cogida en el brazo. El facultativo teme ahora que la familia pueda seguirlo dentro del Hospital o incluso a su domicilio.

El médico acudió a los servicios jurídicos del Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga), donde está siendo asesorado por la letrada de la corporación Gracia María González, la misma que está llevando el caso del 13 de junio. Al día siguiente, el día 9 de junio, interpuso la denuncia ante la Policía Nacional.

Llamamiento del Colegio de Médicos de Málaga

La corporación colegial ha recordado en un comunicado que cualquier agresión, ya sea física, verbal, mediante amenazas o actos de intimidación, constituye un ataque no sólo contra quienes ejercen la Medicina, sino también contra el conjunto del sistema sanitario y el derecho de la ciudadanía a recibir una asistencia en condiciones de seguridad y respeto.

Asimismo, el Colegio hace un llamamiento para que todas las agresiones sean denunciadas y recuerda que pone a disposición de los médicos y médicas de la provincia su Teléfono de Atención Urgente (TAU) de asistencia los 365 días del año. El TAU es específico para las agresiones y ofrece asesoramiento, acompañamiento y apoyo jurídico gratuito a los profesionales durante todo el procedimiento.

Valoración del anuncio de la nueva ley andaluza sobre agresiones

Por otro lado, el máximo representante de los médicos malagueños ha valorado el anuncio realizado el pasado viernes 26 de junio por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, de una nueva ley específica para proteger al personal sanitario. Así lo explicó en un vídeo difundido por el Colegio de Médicos de Málaga en sus redes sociales.

"Desde el Colegio de Médicos de Málaga seguiremos respaldando todas las iniciativas encaminadas a erradicar esta lacra y vigilaremos que la ley se apruebe en los plazos previstos y se aplique de forma efectiva", ha insistido el presidente del Commálaga en la pieza audiovisual.

Por último, han recordado que hace más de una década el Colegio de Médicos de Málaga puso en marcha el Teléfono de Atención Urgente (TAU), específico para agresiones, que funciona de 8 a 20 horas todos los días de la semana, incluidos domingos y festivos. El TAU es atendido por tres abogados especializados del equipo jurídico del Colegio.