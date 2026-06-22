Los nuevos MIR no eligen la Atención Primaria en Málaga: casi el 80% de las plazas ofertadas quedan vacantes

Imagen de archivo de dos mujeres usando mascarillas al salir de un centro de salud de Málaga. Álex Zea / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Casi el 80% de las plazas de Medicina de Familia ofertadas a los nuevos MIR en Málaga han quedado sin cubrir. Solo se han cubierto 43 de las 203 plazas para Médicos de Familia y 2 de las 23 plazas de Pediatría de Atención Primaria. Las zonas más afectadas por la falta de cobertura son la Costa del Sol, la Axarquía y la Serranía de Ronda, con tasas especialmente bajas. El Sindicato Médico de Málaga atribuye este rechazo a la falta de incentivos y a las condiciones poco atractivas del sistema sanitario público andaluz.

Los MIR de este 2026 ya han decidido dónde quieren realizar sus especialidades y en el caso de Málaga, casi el 80% de las plazas ofertadas a los nuevos especialistas de Medicina de Familia quedan sin cubrir en la provincia.

El Servicio Andaluz de Salud ofertó 203 plazas para Médicos de Familia de Atención Primaria, entre interinidades vacantes y sustituciones de larga duración. Sin embargo, únicamente fueron aceptadas 43 plazas.

Esto supone una tasa de cobertura del 21,18%, es decir, que casi 8 de cada 10 puestos ofertados quedaron sin cubrir.

En cuanto a Pediatría de Atención Primaria, el SAS ofertó 23 plazas, solo se aceptaron dos. Esto quiere decir que la cobertura ha sido del 9%, ya que más del 90% de los puestos no han quedado cubiertos.

Desde el Sindicato Médico de Málaga (SMM) incide en que estos resultados “vuelven a evidenciar el profundo rechazo que genera la Atención Primaria andaluza entre los nuevos especialistas”.

Plazas ofertadas de Atención Primaria por zonas

En este sentido, sostienen que las zonas más perjudicadas han sido la Costa del Sol, la Axarquía y la Serranía de Ronda, ya que han obtenido “los peores resultados” y son zonas “tradicionalmente tensionadas”.

En la Costa del Sol se ofertaron 105 plazas de Medicina Familiar. De estas solo se han aceptado seis, por tanto su cobertura ha sido del 5,7%.

En este punto, señalan que de las 25 plazas que había en Marbella, ninguna ha sido aceptada, al igual que en el Dispositivo de Apoyo Costa del Sol (DA), donde había disponibles 36 plazas.

En el caso de Estepona y Fuengirola, con 23 y 12 plazas, respectivamente, solo se ha aceptado una en cada municipio.

En cuanto a la Axarquía, de los 11 huecos disponibles en el DA, ninguno ha sido cubierto. En la Serranía de Ronda había siete plazas y solo se han cogido dos.

Por otro lado, en Pediatría en la Costa del Sol estaban disponibles 15 plazas y solo una ha sido aceptada. Con respecto al Valle del Guadalhorce con dos plazas y la Serranía de Ronda con una, ninguna ha conseguido un médico.

Ante esta situación, el SMM señala que “si estas zonas continúan acumulando vacantes año tras año, es evidente que los incentivos actualmente vigentes resultan insuficientes”.

“Estos datos no constituyen un hecho aislado”, remarcan y añaden que “el problema ya no puede atribuirse a una supuesta falta de oferta. El SAS oferta plazas. Lo que no consigue es que los especialistas quieran ocuparlas”.

Los datos de 2026, según el SMM, “confirman un fracaso reiterado de las políticas de captación y fidelización de especialistas. Andalucía forma especialistas excelentes, pero es incapaz de ofrecerles condiciones suficientemente atractivas para que permanezcan en su sistema sanitario público”.

Por ello consideran que “mientras no se afronten las causas reales del problema, seguirán acumulándose plazas vacantes, aumentarán las dificultades de acceso de la ciudadanía a su médico de familia o pediatra y continuará deteriorándose el principal pilar del sistema sanitario público”.