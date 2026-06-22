El Hospital Regional de Málaga, a la cabeza del debate sobre la transformación tecnológica de la sanidad pública

Las claves

Las claves Generado con IA El Hospital Regional de Málaga ha celebrado la I Jornada de Innovación Tecnológica Sanitaria, centrada en el impacto de la tecnología en la sanidad pública. Expertos y profesionales han debatido sobre temas como inteligencia artificial, automatización de procesos hospitalarios y seguridad en el uso de medicamentos. Se ha destacado la importancia de que la innovación tecnológica aporte valor real, mejore la atención al paciente y garantice la sostenibilidad del sistema sanitario. El evento incluyó ponencias sobre la gestión de la farmacoterapia, evaluación rigurosa de nuevas tecnologías y tendencias futuras en el sector sanitario.

La innovación solo genera un valor real cuando se incorpora de forma responsable, eficiente y sostenible, contribuyendo de manera tangible a mejorar la seguridad clínica, optimizar los resultados en salud, facilitar la labor de los profesionales y reforzar la eficiencia del sistema sanitario. Este ha sido el tema central en el que ha girado la I Jornada de Innovación Tecnológica Sanitaria celebrada en el Hospital Regional Universitario de Málaga.

Este encuentro ha sido un espacio de análisis estratégico centrado en cómo la innovación, la digitalización y la tecnología médica están redefiniendo el presente y el futuro del sistema sanitario público. La jornada, desarrollada en el salón de actos del Hospital General y moderada por la directora Económico-Administrativa y de Servicios Generales del centro, Paula Corrales, ha reunido a profesionales sanitarios, responsables de gestión, representantes de la industria tecnológica y expertos del ámbito de la innovación.

La jornada ha servido además como espacio de reflexión sobre el impacto de la transformación tecnológica en todos los ámbitos de la organización sanitaria, desde la práctica asistencial y la gestión de los recursos hasta los procesos de toma de decisiones y la sostenibilidad futura del sistema público de salud.

A lo largo de las diferentes intervenciones se han abordado algunos de los principales retos que marcarán la evolución de la sanidad en los próximos años, entre ellos la aplicación de la inteligencia artificial a la práctica clínica, la automatización de procesos hospitalarios, la mejora de la seguridad en el uso de los medicamentos y los nuevos modelos de evaluación, incorporación y gestión de las tecnologías sanitarias.

La directora Económico-Administrativa y de Servicios Generales del Hospital Regional Universitario de Málaga, Paula Corrales, ha destacado que “la innovación tecnológica constituye hoy uno de los principales pilares estratégicos sobre los que debe construirse la sanidad pública del futuro. Nuestro desafío no es únicamente incorporar nuevas tecnologías, sino asegurar que cada decisión tecnológica genere valor, contribuya a la sostenibilidad del sistema y permita ofrecer una mejor atención a nuestros pacientes”.

El programa científico ha incluido cuatro ponencias centradas en distintos ámbitos de la innovación tecnológica aplicada a la salud. La jefa del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Regional Universitario de Málaga, Begoña Tortajada, ha abordado cómo las nuevas soluciones tecnológicas están contribuyendo a reforzar la seguridad en el uso de los medicamentos y a optimizar la gestión integral de la farmacoterapia hospitalaria.

Por su parte, el subdirector médico de Innovación Tecnológica, Alberto Pérez, ha profundizado en la necesidad de avanzar hacia modelos rigurosos de evaluación y selección tecnológica que permitan garantizar que las innovaciones incorporadas al sistema sanitario aporten un valor real desde el punto de vista clínico, organizativo y económico.

En esta misma línea, el secretario general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), Pablo Crespo, ha compartido una visión estratégica sobre las tendencias que marcarán la próxima década en tecnología sanitaria y su impacto en la transformación del sistema de salud.