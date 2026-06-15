Expertos de Vithas Xanit alertan del riesgo de tomar el sol sin protección: consejos clave para prevenir el cáncer de piel

Las claves

Las claves Generado con IA Expertos del Hospital Vithas Xanit Estepona advierten sobre el riesgo de tomar el sol sin protección y ofrecen consejos para prevenir el cáncer de piel. Recomiendan usar fotoprotección de amplio espectro, reaplicar cada dos horas, evitar la exposición en horas centrales, y complementar con sombreros, gafas con filtro UV y ropa adecuada. La jornada informativa se celebra con motivo del Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel, ofreciendo recomendaciones personalizadas y reforzando la prevención en la comunidad. Los especialistas recuerdan que la mayoría de los casos de cáncer de piel están vinculados a la exposición excesiva al sol, y que la prevención es clave para reducir su incidencia.

Utilizar fotoprotección de amplio espectro con un factor de protección adecuado, usar sombreros de ala ancha, gafas de sol con filtro UV y ropa que cubra la piel.

Estos son algunos de los consejos que profesionales del Hospital Vithas Xanit Estepona (Málaga) darán a las familias este martes durante una jornada informativa sobre el cáncer de piel.

Esta jornada tiene el objetivo de fomentar la prevención del cáncer de piel y promover hábitos saludables durante los meses de verano, según han informado en un comunicado.

La acción tendrá lugar en la entrada del edificio de Consultas Externas del hospital, donde se habilitará un expositor informativo de 9.30 a 13.00 horas con motivo del Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel.

Durante la jornada, los asistentes podrán recibir recomendaciones personalizadas sobre protección solar.

Esta iniciativa, que el hospital impulsa por segundo año consecutivo, refuerza su compromiso con la prevención y la promoción de la salud en el entorno local, según ha informado el hospital en un comunicado.

"El objetivo de esta acción es concienciar sobre la importancia de la fotoprotección, especialmente en una época del año en la que aumenta la exposición al sol. La evidencia científica demuestra que la exposición acumulada a la radiación ultravioleta es uno de los principales factores de riesgo del cáncer de piel, lo que convierte a la prevención en una herramienta clave para reducir su incidencia", ha explicado Ramón Campillos, director del Hospital Vithas Xanit Estepona.

Además, ha añadido que la mayoría de los casos de cáncer de piel están directamente relacionados con la exposición excesiva a la radiación solar, por lo que adoptar medidas de protección adecuadas puede marcar una diferencia significativa en la salud cutánea a largo plazo.

Consejos para proteger la piel

Durante esta jornada, los profesionales sanitarios recordarán algunas de las medidas más eficaces para prevenir los efectos nocivos del sol.

Entre las principales recomendaciones destacan evitar la exposición prolongada, especialmente en las horas centrales del día -entre las 12,00 y las 16,00 horas-, cuando los niveles de radiación ultravioleta son más intensos.

Asimismo, se aconseja utilizar fotoprotección de amplio espectro con un factor de protección adecuado y reaplicar cada dos horas, ya que su eficacia disminuye con el tiempo y la exposición solar.

También es importante complementar el uso de protector solar con otras medidas como el empleo de sombreros de ala ancha, gafas de sol con filtro UV y ropa que cubra la piel, así como buscar la sombra siempre que sea posible.

Además, los profesionales que estarán en el stand recordarán que la protección solar debe mantenerse incluso en días nublados, ya que los rayos ultravioletas pueden atravesar las nubes y provocar daños en la piel.

Con iniciativas como esta, el Hospital Vithas Xanit Estepona continúa promoviendo la educación sanitaria y acercando la prevención a la ciudadanía, facilitando consejos prácticos y herramientas accesibles para el cuidado de la salud.

La celebración de esta segunda edición consolida esta jornada como una acción útil y cercana para sensibilizar sobre la importancia de proteger la piel y adoptar hábitos saludables durante todo el año.