El plan de Sanidad para este verano en Málaga: 7.235 contratos nuevos para cubrir vacaciones un 24,5% más

Las claves

Las claves Generado con IA El Plan de Verano 2026 del Servicio Andaluz de Salud contempla 7.235 contratos en Málaga, un 24,5% más que el año pasado. La inversión para cubrir vacaciones en Málaga asciende a 31,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 34% respecto a 2025. Durante el verano, estarán operativas 2.353 camas hospitalarias y 80 quirófanos, permitiendo mantener la actividad programada y urgente. Se destinan 600.000 euros a obras de mantenimiento y reformas en centros sanitarios, destacando actuaciones en el Hospital Regional y el Virgen de la Victoria.

Llega el Plan de Verano 2026 del Servicio Andaluz de Salud. Este año, la Junta de Andalucía invertirá 31,1 millones de euros para contratar más de 7.200 profesionales para cubrir vacaciones.

Este número de contrataciones supone un incremento de un 24,5% con respecto al año pasado. La inversión también ha aumentado un 34%, según los datos aportados por la Junta de Andalucía.

Así, el Plan Verano 2026 contempla en Málaga 7.235 contrataciones que supone un crecimiento del 24,5% respecto al 2025, que fueron 5.809. Para estas contrataciones hay previstos inicialmente 31,1 millones, mientras que en 2025 fueron 23,2, lo que supone un 34% más.

Planificación Atención Primaria

La reorganización de la actividad de los centros de Atención Primaria durante el periodo estival tiene como objetivo central asegurar la atención sanitaria a la ciudadanía con el mayor nivel de calidad y eficiencia.

Para ello, han de ajustarse los recursos asistenciales a la demanda generada por los movimientos poblacionales que tienen lugar en Andalucía entre 29 de junio y el 4 de octubre.

También deben optimizar la organización asistencial para permitir el disfrute de permisos reglamentarios del personal y para permitir la realización de las obras y reformas necesarias de los centros de Atención Primaria que se hayan planificado previamente.

Planificación hospitalaria

Durante este verano, según Sanidad, en Málaga se mantendrá "una elevada capacidad asistencial en el conjunto de los hospitales malagueños", con una previsión de disponibilidad del 87,6% de las camas y del 76,5% de los quirófanos existentes durante los meses de julio a septiembre.

En concreto, durante el periodo estival permanecerán operativas 2.353 camas hospitalarias y de cuidados intensivos en Málaga.

En el ámbito quirúrgico, la previsión contempla la disponibilidad de 80 quirófanos, el 76,5% del total existente, lo que permitirá mantener la actividad programada y urgente durante todo el verano.

Estiman que durante la época estival podrían realizar alrededor de 14.400 intervenciones quirúrgicas, más de 562.000 consultas externas y más de 640.000 pruebas diagnósticas entre julio y septiembre.

Obras de mantenimiento y reformas

Aprovechando la menor presión asistencial que se registra durante los meses de verano, el Servicio Andaluz de Salud intensificará las actuaciones de mejora, conservación y reforma en los centros sanitarios de la provincia de Málaga.

Las actuaciones previstas en Málaga contarán con una inversión de 600.000 euros. Entre ellas destaca la reparación de las verticales de agua del Hospital Regional Universitario de Málaga, con 114.030 euros, y la conservación y mantenimiento de los aseos de la primera planta del Hospital Virgen de la Victoria, con más de 193.000 euros en dos actuaciones.

También se acometerá la reparación y pintura de habitaciones y aseos de Medicina Interna del Hospital de la Axarquía, con 92.790, la adecuación del área de Pruebas Funcionales de Neumología del Hospital Regional, con 80.000 euros, y la sustitución del climatizador de Neurocirugía y actuaciones de reorganización de espacios asistenciales.

Según ha explicado el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, el objetivo de esta planificación es que el SAS disponga de “los profesionales necesarios para asegurar la cobertura asistencial y mantener una atención sanitaria de calidad durante todo el periodo”.