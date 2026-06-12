Un líquido de limpieza, la causa de los falsos positivos detectados en el cribado de cáncer de colon en Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Un líquido de limpieza contaminó el analizador de sangre oculta en heces en el cribado de cáncer de colon en Málaga, causando falsos positivos. La incidencia se produjo tras una intervención de mantenimiento y un posible fallo en el sistema interno de fluidos del equipo. El problema generó resultados artificialmente elevados, pero no provocó falsos negativos ni pérdidas diagnósticas. Las autoridades corrigieron la incidencia, revisaron los controles y contactaron a los afectados para repetir la prueba y asegurar la fiabilidad de los resultados.

Una contaminación del analizador que determina la sangre oculta en heces en el cribado de cáncer de colon es la razón por la que en Málaga se han detectado falsos positivos de esta enfermedad.

La incidencia se produjo con un líquido de limpieza que utiliza el propio equipo para su funcionamiento.

Así lo han explicado desde la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía que han señalado que todo sucedió tras una intervención de mantenimiento y que, posteriormente, además, se detectó un posible problema en el sistema interno de fluidos del analizador.

Como consecuencia de ambas circunstancias, algunas muestras presentaron valores artificialmente elevados, lo que hizo que el equipo clasificara como positivas muestras que en realidad no lo eran, han indicado.

Desde la Junta han precisado que esta incidencia no produjo falsos negativos ni pérdida diagnóstica, ya que el efecto del problema fue aumentar artificialmente el número de positivos y no ocultar posibles casos.

Asimismo, en el momento en el que se detectó el motivo por el que esto había ocurrido, corrigieron la incidencia, revisaron y reforzaron los procedimientos de control y decidieron repetir todas las determinaciones realizadas en ese periodo para garantizar la máxima fiabilidad de los resultados.

Para ello se activó una revisión para contactar con los afectados y ofrecerles la repetición de la prueba de sangre oculta en heces.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) detectó tras la incidencia un número de resultados positivos superior al esperado, lo que fue identificado por los profesionales del laboratorio, que iniciaron de forma inmediata la revisión.