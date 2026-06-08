Nueva agresión a sanitarios en Málaga: detienen a un hombre tras amenazar a una médica con un arma blanca

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Las claves Generado con IA Un hombre fue detenido en Málaga tras amenazar de muerte y con un arma blanca a una médica y al personal de un centro de salud. El suceso ocurrió el 5 de junio en el centro de salud de la calle José Palanca, en el barrio de El Torcal. El individuo exigía una medicación y, al no recibirla, amenazó con matar a alguien incluso en presencia de la policía. El vigilante de seguridad registró al hombre y, ante los agentes, reconoció la navaja usada para las amenazas antes de ser detenido y puesto a disposición judicial.

Nueva agresión a un médico en Málaga. Un hombre amenazó de muerte y con un arma blanca a una médica y trabajadores de un centro de salud al no conseguir una medicación que estaba demandando. El hombre ha sido detenido por la Policía Local.

El suceso, según fuentes consultadas por este periódico, tuvo lugar el pasado 5 de junio en el centro de salud de la calle José Palanca en El Torcal. Agentes de la Policía Local recibieron un aviso en el que se les informaba que un individuo estaba amenazando a los trabajadores de este ambulatorio de la capital malagueña.

Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos y el individuo se percató de su presencia, comenzó a vociferar asegurando que no le importaba que la policía estuviera presente, que si no le daban su medicina iba a matar a alguien. Al parecer el hombre había amenazado de muerte con un arma blanca a una médica al no recibir una medicina que estaba pidiendo.

El vigilante de seguridad lo registró al entrar y, ante los agentes, reconoció la navaja con la que había amenazado al personal sanitario. Por lo que el individuo fue detenido, trasladado a dependencias policiales y quedó a disposición judicial.