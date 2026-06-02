La clave para detectar alteraciones cerebrales: así se detecta antes el alzhéimer y otros trastornos neurológicos

Las claves

Las claves Generado con IA Un estudio liderado por la doctora Carmen Pérez Enríquez establece datos normativos para detectar alteraciones en la cognición social en adultos españoles. La investigación revela que la edad, el sexo y el nivel educativo influyen en el rendimiento del test RMET para evaluar el reconocimiento emocional. El avance permite detectar precozmente trastornos como alzhéimer, párkinson, autismo y esquizofrenia, facilitando intervenciones más tempranas y personalizadas. La creación de normas específicas mejora la precisión diagnóstica y la calidad de vida, al optimizar tratamientos y programas de rehabilitación para pacientes.

Una investigación ha dado a conocer un gran avance sobre la detección temprana y precisa de alteraciones en la cognición social, una capacidad fundamental para la interacción humana y que se ve comprometida en diversas enfermedades neurológicas y psiquiátricas.

El estudio está liderado por la doctora Carmen Pérez Enríquez, neuropsicóloga de la Unidad de Neurología del Hospital Vithas Málaga, integrada en el Instituto de Neurociencias Vithas, establece datos normativos para la población adulta española en el test Reading the Mind in the Eyes Test (RMET).

La cognición social, definida como la habilidad para comprender las emociones, intenciones y pensamientos de los demás, es esencial para la comunicación y el correcto desarrollo en la vida diaria, según han explicado en un comunicado.

Hasta ahora, la falta de datos normativos específicos para la población española en herramientas de evaluación como el RMET limitaba la precisión diagnóstica, ya que factores culturales, educativos y lingüísticos pueden influir considerablemente en los resultados.

El estudio, que evaluó a 167 adultos sanos de entre 20 y 94 años, analizó cómo la edad, el sexo y el nivel educativo impactan en el rendimiento del RMET.

Los hallazgos revelaron que un mayor nivel educativo se asocia con mejores puntuaciones, mientras que el envejecimiento, especialmente a partir de los 50 años, influye negativamente. Curiosamente, las mujeres mostraron un rendimiento superior al de los hombres en esta tarea de reconocimiento emocional.

“La creación de normas de referencia específicas para nuestra población es un hito crucial. Nos permite comparar el rendimiento de un paciente con el de personas de características similares, lo que mejora drásticamente la precisión de nuestras evaluaciones neuropsicológicas", según la doctora Carmen Pérez Enríquez.

Esto significa, según la especialista, que "ahora podemos detectar con mayor exactitud alteraciones en la cognición social en patologías como la Enfermedad de Alzhéimer, el párkinson, la esclerosis múltiple, el autismo, la esquizofrenia o el daño cerebral adquirido, facilitando intervenciones más tempranas y personalizadas”.

Este trabajo no solo optimiza la práctica clínica y científica, sino que también subraya la relevancia de la cognición social para la autonomía y la calidad de vida. “Comprender las emociones e intenciones ajenas impacta directamente en nuestras relaciones personales, laborales y familiares”, añade la especialista.

“Detectar dificultades en este ámbito nos ayudará a diseñar tratamientos, programas de rehabilitación y estrategias de apoyo más eficaces, contribuyendo a una mejor calidad de vida para los pacientes y sus familias”.

La investigación del Hospital Vithas Málaga ofrece una herramienta valiosa para el diagnóstico temprano y la atención personalizada, además de fomentar una mayor sensibilización social sobre la importancia de la empatía y las habilidades sociales en el bienestar emocional y la convivencia.