Los consejos de los médicos para no sufrir tanto con la alergia esta primavera en Málaga

Imagen de archivo de una mujer que sufre alergia al polen durante la primavera. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA La primavera en Málaga está siendo especialmente dura para personas alérgicas, con síntomas intensos como mucosidad, picores y ojos rojos. La doctora Leticia Herrero recomienda evitar actividades al aire libre en horas de máxima concentración de polen, mantener ventanas cerradas y usar filtros antipolen en vehículos. También aconseja ducharse y cambiarse de ropa al llegar a casa, usar gafas de sol y mascarilla en días de viento, y comenzar el tratamiento médico lo antes posible. Quirónsalud Málaga organiza una acción divulgativa llamada 'Juega sin alergia', donde presentarán un 'kit de supervivencia para la primavera' para enseñar el uso correcto de tratamientos y dispositivos a familias.

Esta primavera está siendo horrible para las personas que tienen alergia en Málaga. Mucosidad continua, picores, ojos rojos... Un auténtico infierno sobre todo para aquellos que poseen unos niveles más altos.

¿Qué se puede hacer para frenarla? La doctora Leticia Herrero, jefa del Servicio de Alergología del Hospital Quirónsalud Málaga, da algunas claves.

Esta experta recomienda “evitar actividades al aire libre en las horas de máxima concentración de polen, mantener ventanas cerradas durante gran parte del día, utilizar filtros antipolen en el vehículo, ducharse y cambiarse de ropa al llegar a casa o utilizar gafas de sol y mascarilla los días de viento”.

Por otra parte, también recuerda la importancia de iniciar precozmente el tratamiento pautado por el alergólogo y acudir a valoración médica ante síntomas respiratorios persistentes o dificultad respiratoria.

La doctora Leticia Herrero.

Es tal la virulencia de este año de la alergia que Quirónsalud Málaga ha organizado este sábado una acción divulgativa llamada Juega sin alergia desde las 16:00.

Será en la Fan Zone situada en la entrada del Pabellón de Deportes José María Martín Carpena en la previa del partido que disputarán el Unicaja y el Río Breogán.

El objetivo, indican, es acercar información especializada sobre alergia primaveral a toda la familia de forma amena y participativa.

Presentarán un “kit de supervivencia para la primavera”, en el que se muestran los diferentes tratamientos y dispositivos empleados habitualmente por pacientes alérgicos.

“A través de este recurso práctico y visual, las familias podrán conocer cuándo y cómo deben utilizarse antihistamínicos, sprays nasales, colirios, inhaladores, mascarillas o dispositivos de adrenalina autoinyectables, especialmente en pacientes con alergias graves o asma”, señala Herrero.