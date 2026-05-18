Premian al doctor Rafael López Arévalo y a la enfermera María Castro, dos emblemas del Hospital Quirónsalud Málaga

El Dr. Rafael López Arévalo y la enfermera María Castro, premiados por la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental.

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Las claves Generado con IA El doctor Rafael López Arévalo y la enfermera María Castro, del Hospital Quirónsalud Málaga, han sido premiados por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental, Ceuta y Melilla. Ambos profesionales han sido reconocidos por su trayectoria, compromiso asistencial y contribución a la excelencia sanitaria. La entrega de los galardones tuvo lugar en el propio hospital, con la presencia de representantes de la Academia, directivos, compañeros y familiares. Tanto López Arévalo como María Castro destacaron la importancia del trabajo en equipo y la dedicación al cuidado de los pacientes en sus discursos de agradecimiento.

Dos de los profesionales más queridos y prestigiosos del Hospital Quirónsalud Málaga han sido premiados. Son el traumatólogo Rafael López Arévalo, jefe del área y uno de los médicos más reputados a escala nacional, y María Castro, enfermera de quirófano del centro.

Ambos han sido distinguidos por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental, Ceuta y Melilla (RAMAO) por su trayectoria profesional, compromiso asistencial y contribución a la excelencia sanitaria.

La entrega de los galardones se ha realizado en el propio hospital malagueño y han asistido Armando Zuluaga y Eduardo Ros, presidente y vicepresidente de la RAMAO, el doctor Tomás Urda, director gerente de Quirónsalud Málaga, otros profesionales y familiares.

La Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental, Ceuta y Melilla es una institución científica y consultiva de referencia, con más de un siglo de historia, dedicada a la promoción del conocimiento médico, la investigación y la excelencia profesional en el ámbito sanitario.

La entidad reúne a destacados especialistas y académicos y mantiene una intensa actividad científica, docente y divulgativa en Andalucía oriental.

López Arévalo aseguró que “este premio supone una enorme satisfacción personal y profesional, porque reconoce toda una vida dedicada a la medicina y al cuidado de los pacientes”.

También destacó “el privilegio que ha supuesto poder ejercer esta profesión acompañado de grandes compañeros y equipo humano”.

María Castro, por su parte, agradeció emocionada la distinción y afirmó que “recibir este reconocimiento es un orgullo inmenso y una motivación para seguir cuidando de las personas con la misma entrega y vocación de siempre”.

La enfermera quiso compartir el premio “con todos los compañeros y compañeras que forman parte del cuidado diario de los pacientes, porque la Enfermería es, ante todo, trabajo en equipo”.