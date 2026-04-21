Los médicos de Málaga vuelven a la calle: convocan una movilización contra el Estatuto Marco el próximo 29 de abril

Las claves

Las claves Generado con IA Los médicos de Málaga han convocado una huelga del 27 al 30 de abril en protesta contra el borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. El 29 de abril se celebrará una concentración y manifestación autonómica en Málaga capital, con la participación de delegados sindicales y profesionales de toda Andalucía. La movilización comenzará a las 11:00 en la plaza del General Torrijos y recorrerá lugares emblemáticos del centro de Málaga hasta las 13:30 horas. El Sindicato Médico de Málaga anima a todos los médicos a participar para mostrar el descontento generalizado con las nuevas medidas del Gobierno.

Los médicos de España siguen en la lucha contra el borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Para ello han vuelto a convocar a los sanitarios a una huelga del próximo 27 al 30 de abril.

Junto a estos cuatro días de huelga también habrá movilizaciones en Málaga y Andalucía, según ha informado el Sindicato Médico de Málaga.

De esta manera, el próximo miércoles 29 de abril se celebrará una concentración y una manifestación autonómica en Málaga capital en defensa de un Estatuto Marco propio para la profesión médica.

Para esta movilización se desplazarán hasta la Costa del Sol todos los delegados sindicales del Sindicato Médico Andaluz y los profesionales de cada provincia.

Próximas movilizaciones

Así, los profesionales están convocados a las 11.00 horas en la plaza del General Torrijos, junto al antiguo Hospital Noble. Allí habrá una concentración que será hasta las 11.30 horas.

En ese momento comenzará la manifestación que recorrerá el paseo del Parque, la plaza de la Marina, calle Larios y la plaza de la Constitución. Está previsto que termine sobre las 13.30 horas, aproximadamente.

El SMM ha animado a todos los médicos y facultativos de la provincia de Málaga "a participar en las movilizaciones para mostrar una vez más el descontento generalizado de los profesionales en toda España con las medidas que prevé establecer el Gobierno y tanto perjudican a los compañeros".