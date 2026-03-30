La colonoscopia, método clave ante el cáncer de colon, en menos de siete días en Quirónsalud Málaga

El Servicio de Cirugía General y Digestiva y el Servicio de Aparato Digestivo aceleran al máximo el diagnóstico ante sintomatología con el circuito especial Colonofast .

Las claves nuevo Generado con IA El cáncer colorrectal es el tumor con mayor incidencia en España, con más de 44.000 nuevos casos esperados este año. El Hospital Quirónsalud Málaga ha puesto en marcha el programa Colonofast, que garantiza la realización de colonoscopias en un máximo de siete días para pacientes con síntomas sospechosos. Los pacientes pueden activar el circuito Colonofast directamente por teléfono, WhatsApp o correo electrónico, recibiendo cita para consulta y pruebas en menos de 24 horas. La iniciativa busca agilizar el diagnóstico y tratamiento del cáncer de colon, evitando demoras y promoviendo la prevención y la detección temprana.

El cáncer colorrectal continúa siendo el cáncer de mayor incidencia en España, motivo por el que adquiere aún más relevancia aprovechar el Día Mundial contra el Cáncer de Colon, que se conmemora el 31 de marzo, para concienciar sobre la prevención y la detección temprana de este tumor.

Según las estimaciones epidemiológicas más recientes del informe “Las cifras del cáncer en España 2026”, elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), se espera que este año se superen los 300.000 nuevos diagnósticos de cáncer en todo el país, manteniéndose el cáncer colorrectal como el tumor más común, con más de 44.000 nuevos casos en hombres y mujeres, lo que representa una proporción significativa del total de diagnósticos, con mayor prevalencia en hombres y en edades entre 65 y 75 años.

Para que un cáncer de colon pueda diagnosticarse, la fórmula preferente es la prescripción de una colonoscopia desde consulta. Por tanto, “los pacientes con síntomas sugestivos deben acceder a dicha prueba lo antes posible para así no retrasar un posible diagnóstico”, insiste el doctor Luis Casáis, jefe del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Málaga.

En este sentido, para facilitar un acceso rápido y sencillo, el Servicio de Cirugía General y Digestiva y el Servicio de Aparato Digestivo de Quirónsalud Málaga han puesto en marcha el circuito Colonofast; un innovador programa asistencial cuyo objetivo es “acelerar al máximo el diagnóstico ante un posible cáncer colorrectal en pacientes con sintomatología, garantizando la realización de una colonoscopia en un plazo máximo de siete días desde la solicitud”, destaca el doctor César Ramírez, jefe de Cirugía General y del Aparato Digestivo.

Tardanza en el diagnóstico, elevada presión asistencial o demoras para el acceso a consultas favorecen la neoplasia de mayor incidencia. Por ello, el programa Colonofast cuenta con un circuito diagnóstico ágil y directo ante una sospecha. Una iniciativa que se suma a la campaña gratuita de cribado de sangre oculta en heces con la que ya cuenta el Hospital, muy consciente de su importante labor sobre la prevención y la promoción de la salud.

Una imagen del instrumental.

El circuito “dirigido a pacientes que presenten sintomatología como cambio del hábito intestinal, diarrea o estreñimiento persistente; anemia crónica detectada en estudios analíticos; emisión de sangre por el ano (rectorragia o hematoquecia); o bien aquellas personas con antecedentes familiares de primer grado de cáncer colorrectal con dudas clínicas asociadas”, apunta el doctor Ramírez.

El programa permite que el propio paciente active el circuito de forma directa, facilitando un acceso rápido a la colonoscopia diagnóstica en los casos anteriormente mencionados.

Así, el paciente contacta a través de teléfono o WhatsApp (676 89 32 63) o del correo electrónico colonofast.mlg@quironsalud.es, aportando sus datos personales y la sintomatología. En menos de 24 horas recibe citación para consulta, estudio preoperatorio, preanestesia, consentimiento informado e instrucciones de preparación del colon para colonoscopia. Entre el lunes y viernes de la semana siguiente a la solicitud, se realiza la colonoscopia.

Si la colonoscopia es normal, no se requiere seguimiento. Mientras, si se resecan pólipos de baja sospecha, el paciente recibe una consulta telefónica en un plazo máximo de 15 días para comentar el resultado de la biopsia.

Además, el Servicio del Aparato Digestivo cuenta con una sesión de endoscopia específicamente para los pacientes incluidos en Colonofast, asegurando la viabilidad y continuidad del programa.

Si existe sospecha de cáncer colorrectal, el paciente y su familia son informados en el mismo acto y se programa una cita preferente para continuar el estudio y tratamiento de forma inmediata.

Con esta iniciativa, el Hospital Quirónsalud Málaga “continúa reforzando su compromiso con una medicina de alta calidad, accesible y centrada en el paciente, ofreciendo a la población de su ámbito geográfico la tranquilidad de poder acceder de forma inmediata a una prueba clave ante la sospecha clínica de una patología neoplásica”, termina diciendo el doctor Ramírez.