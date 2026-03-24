MetaMedicsVR: la startup malagueña que entrena a sanitarios en realidad virtual desde Irlanda a China
La empresa, fundada por Beatriz Zambrano y David Martín, desarrolla simulaciones médicas inmersivas con VR, AR e inteligencia artificial para hospitales y universidades de varios países.
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Las claves
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Generado con IA
MetaMedicsVR, fundada en Málaga en 2022, es referente en formación sanitaria inmersiva mediante realidad virtual, aumentada e inteligencia artificial.
Su tecnología permite a profesionales y estudiantes entrenar en entornos clínicos simulados, cubriendo desde emergencias hasta habilidades de comunicación con pacientes.
La startup colabora con más de 50 centros en nueve países, incluyendo hospitales, clínicas y universidades en Irlanda, Taiwán y China.
MetaMedicsVR destaca por combinar simulación web, VR y AR, integradas con IA, y por entrenar habilidades blandas como comunicación empática y toma de decisiones bajo presión.
MetaMedicsVR nació en Málaga en 2022 de la mano de Beatriz Zambrano y David Martín. En apenas cuatro años, esta startup se ha consolidado como referente en formación sanitaria inmersiva gracias al desarrollo de software educativo con realidad virtual, aumentada e inteligencia artificial.
Su tecnología permite entrenar a profesionales y estudiantes en entornos clínicos simulados. Desde emergencias y trauma hasta comunicación con pacientes, el objetivo es reducir la distancia entre la teoría y la práctica médica real.
La idea surgió al detectar una brecha en la preparación de los futuros sanitarios. "Llegaban a sus primeras prácticas sin haber vivido nunca la presión real de una emergencia solos. Los maniquíes tradicionales y los libros de texto no preparan emocionalmente ni reproducen la complejidad del mundo real", explican los fundadores de esta startup a EL ESPAÑOL de Málaga.
Convencidos del potencial de la realidad inmersiva, Zambrano y Martín apostaron por crear una herramienta que permitiera al estudiante experimentar, fallar y aprender sin riesgo para el paciente. Así nació MetaMedicsVR, concebida como un puente entre el aula y el hospital.
Desde Málaga, la empresa opera con un equipo de más de 15 personas entre desarrolladores, médicos y expertos en tecnología XR. Cuenta con el apoyo de Andalucía Emprende, Fundalogy, la Corporación Tecnológica de Andalucía y ha sido distinguida por la red Málaga Startup Network.
La startup ha sido distinguida como empresa tecnológica andaluza del año y galardonada en los VR Health Champions 2025 y 2026. Actualmente trabaja con hospitales, clínicas y universidades en nueve países, entre ellos Irlanda, Taiwán y China. Más de 50 centros —entre universidades, hospitales y escuelas de FP sanitaria— ya emplean sus soluciones.
Su ventaja competitiva, explican, radica en la combinación de tres formatos de simulación: web, VR y AR, integrados con inteligencia artificial.
"Nuestras simulaciones no se limitan a procedimientos técnicos: entrenan también habilidades blandas como la comunicación empática, la toma de decisiones bajo presión y la escucha activa, áreas históricamente difíciles de evaluar y practicar. Además, nuestro modelo es escalable y repetible, lo que permite a las instituciones formar a cientos de alumnos sin depender de pacientes reales ni de espacios clínicos", añaden.
Zambrano y Martín subrayan que "a corto plazo, el objetivo de MetaMedicsVR es consolidar su expansión internacional, reforzando su presencia en los 9 mercados en los que ya opera y abriendo nuevas oportunidades en Europa y Latinoamérica. A nivel de producto, buscamos incorporar más funcionalidades de formación, auditoría y clínica para resolver los retos principales en salud".