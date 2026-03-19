Málaga registra una espera media de 8,7 días para una cita con el médico de cabecera: solo el 19% se dan en 48 horas

Personas esperando a las puertas de un centro de salud de Málaga en una imagen de archivo. P.T.

Las claves nuevo Generado con IA La espera media para obtener cita con el médico de cabecera en Málaga es de 8,7 días, con solo el 19% de citas concedidas en menos de 48 horas. El distrito Costa del Sol registra la mayor demora, con casi 11 días de espera, mientras que la Axarquía y la Comarca de Antequera tienen los tiempos más bajos, alrededor de 4,2 días. El 21% de los pacientes no logra obtener cita presencial y el 32% no accede a cita telefónica, lo que afecta a la accesibilidad y seguridad del paciente. Las demoras excesivas pueden saturar los servicios de urgencias y poner en riesgo la seguridad de los pacientes, según el Foro de Médicos de Atención Primaria.

Hay ocasiones en las que pedir una cita para el médico de cabecera en Málaga no es una tarea fácil. La demora es alta y así lo refleja el último informe del grupo de Jubilados del SAS en la provincia, que cifra la demora media en la provincia en los 8,7 días.

Así, los resultados del estudio muestran que en el distrito Costa del Sol es de 10,95 días siendo el que presenta mayor demora y en el distrito Norte, Comarca de Antequera, es de 4,21 días.

En el distrito Guadalhorce la demora es de 9,3 días; en la Serranía es de 5,6 días; y en la Axarquía de 4,21 días. A nivel de zona básica destacan Rincón de la Victoria y Fuengirola con demoras medias superiores a los 13 días.

De las 684 citas obtenidas durante el estudio, solo 132 (19,3%) han cumplido, según los Jubilados, el estándar de calidad del Foro de Médicos de Atención Primaria de no superar las 48 horas de demora. Esto quiere decir que en el 80,7% de los casos no se cumplen los criterios de calidad.

De esta manera, llegan también a la conclusión de que uno de cada 5 pacientes no ha conseguido cita en el momento de solicitarla, pese a haber una cobertura poblacional que ha pasado del 78,5% al 94,4%, acercándose al millón y medio de personas que son atendidas por los centros de salud que han sido estudiados.

Además, la no disponibilidad de cita ha sido del 21%, es decir, en 185 ocasiones los pacientes no han podido obtener una cita presencial y en 276 (32%) no se ha conseguido una cita telefónica.

Por distritos, en Málaga han sido 110 casos observados que se han quedado sin cita, seguido del Guadalhorce con 36; Costa del Sol con 18; Axarquía con 11; Serranía con 6 y Norte con 4.

El Foro de Médicos de Atención Primaria, en el que se integran las sociedades científicas de médicos y médicas de familia (SEMFYC, SEMERGEN y SEMG) y también la Organización Médica Colegial, establece que la demora aceptable no debe superar las 48 horas para garantizar la seguridad del paciente y evitar el colapso de las urgencias hospitalarias.

Las consecuencias para estos pacientes y el sistema sanitario según el mismo Foro son: Disminución de la accesibilidad, incremento de riesgos con relación a la seguridad de los pacientes, atentado contra la longitudinalidad y saturación de los servicios de urgencias.