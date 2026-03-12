Una agresión a enfermeras cada 15 días en Málaga en lo que va de 2026: el sector exige medidas de protección urgentes

Imagen de archivo de una enfermera en un centro sanitario en España. SATSE

Desde que empezó el 2026, el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga ha registrado una agresión a enfermeras cada 15 días en la provincia, según han informado en un comunicado. Además, han remarcado que esta cifra "refleja la gravedad de una problemática que sigue afectando al sistema sanitario".

Este fenómeno se produce además en un contexto de incremento de las agresiones a nivel nacional. Según el balance presentado por la Policía Nacional, durante 2025 se registraron 513 denuncias por agresiones a profesionales sanitarios, lo que supone un incremento del 26,35 % respecto al año anterior.

Durante ese mismo año se realizaron más de 11.000 intervenciones policiales relacionadas con incidentes en el ámbito sanitario, con más de 3.500 actuaciones en centros sanitarios y cerca de 8.000 durante asistencias domiciliarias, lo que derivó en 138 detenciones.

Los delitos más habituales fueron atentado contra funcionario público, amenazas, lesiones y coacciones, producidos tanto mediante intimidación como violencia física o psicológica.

Además, el informe sitúa a Sevilla, Málaga y Cádiz entre las provincias con mayor incidencia dentro del ámbito de actuación de la Policía Nacional.

El presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Málaga, José Miguel Carrasco Sancho, ha advertido de que esta situación exige una respuesta más firme por parte de las administraciones.

“Las agresiones a profesionales sanitarios son absolutamente intolerables. Las enfermeras y enfermeros trabajan cada día en primera línea, en contacto directo con pacientes y familiares, y es imprescindible garantizar su seguridad para poder prestar una atención sanitaria de calidad”, ha añadido.

Carrasco ha reclamado más medidas de protección en los centros sanitarios, más recursos preventivos y una política real de tolerancia cero frente a cualquier agresión.

Asimismo, ha hecho hincapié en que “no podemos permitir que quienes dedican su vida al cuidado de los demás tengan que trabajar con miedo. Es necesario reforzar la prevención, mejorar la protección y garantizar que quienes agreden a profesionales sanitarios respondan ante la justicia”.

El Colegio exige estar presente en las mesas de trabajo

Desde el Colegio de Enfermería de Málaga se ha señalado además la necesidad de que la institución participe en las mesas de trabajo y órganos de coordinación donde se abordan las agresiones a profesionales sanitarios, algo que actualmente no ocurre.

Además, ha señalado que "es imprescindible que el Colegio de Enfermería esté presente en las mesas de trabajo donde se analizan las agresiones y se diseñan las medidas de prevención. Representamos a más de 10.000 profesionales y conocemos de primera mano la realidad que viven las enfermeras en su día a día”.

Falta de datos reales sobre las agresiones

Desde la institución colegial también se advierte de que no siempre existen datos reales o completos sobre las agresiones que sufren las enfermeras, ya que muchos incidentes no llegan a registrarse oficialmente.

En muchos casos, el Colegio solo tiene conocimiento de estas situaciones cuando los propios colegiados informan directamente a la institución, lo que evidencia la necesidad de mejorar los sistemas de registro, seguimiento y análisis de estos episodios de violencia.

Servicios de apoyo del Colegio

Ante esta situación, el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga pone a disposición de sus colegiados diferentes recursos para apoyarles en caso de sufrir una agresión durante el ejercicio profesional.

Entre ellos se encuentra un teléfono de atención disponible las 24 horas del día, a través del cual los profesionales pueden recibir orientación inmediata sobre cómo actuar ante una situación de violencia.

Asimismo, el Colegio ofrece asesoramiento jurídico especializado para acompañar a los profesionales en los procedimientos legales que puedan derivarse de estos incidentes, así como un servicio de atención psicológica destinado a apoyar a quienes hayan sufrido situaciones de violencia durante su trabajo.

El objetivo de estos recursos es facilitar la denuncia de las agresiones, proteger los derechos de los profesionales y ofrecer apoyo integral a quienes se enfrentan a estas situaciones.