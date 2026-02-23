El nuevo centro sanitario de Cártama sale a licitación por más de 2,5 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA El nuevo centro sanitario de Cártama ha salido a licitación por un importe de 2.559.053,43 euros. La construcción del edificio, adscrito al Distrito Málaga Guadalhorce, responde a una demanda ciudadana de más de quince años. El centro tendrá 1.374,76 metros cuadrados, con ocho consultas médicas y de enfermería, dos de pediatría y varias salas especializadas. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 23 de marzo de este año.

El contrato de obras de construcción del edificio que albergará el nuevo centro sanitario de Cártama, adscrito al Distrito Málaga Guadalhorce, ha salido a licitación. Así lo ha informado el Servicio Andaluz de Salud, perteneciente a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, en un comunicado.

De esta manera, según han señalado, el Gobierno andaluz da respuesta a una demanda ciudadana de más de quince años.

El importe de licitación asciende a 2.559.053,43 euros. Los trabajos de construcción del consultorio local tendrán una duración de doce meses.

El edificio contará con una extensión de 1.374,76 metros cuadrados construidos y el centro dispondrá de ocho consultas médicas y de enfermería y dos consultas de pediatría, además de salas dedicadas a extracciones y educación sanitaria, entre otras estancias.

El plazo de presentación de las ofertas para aquellas empresas interesadas finaliza el día 23 de marzo de este año.