Los médicos de Málaga respaldan la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años: “Es un paso necesario”

El uso de pantallas en la infancia se ha relacionado con déficits en las habilidades de lectura.

Los médicos de Málaga apoyan la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años. Así lo han asegurado desde el Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga), asegurando que esta medida es "acertada".

Para la corporación malagueña supone "un paso necesario en términos de protección" ante un problema creciente de salud pública. No obstante, el colegio advierte que la medida no será efectiva si no se acompaña de una estrategia integral de salud digital basada en la prevención, la educación y la evidencia científica.

Commálaga señala que el uso problemático de Internet y de las pantallas se ha consolidado como un desafío emergente, especialmente en población infantil y adolescente. Y apuntan que diversas investigaciones publicadas en revistas científicas internacionales evidencian su asociación con síntomas ansioso-depresivos, alteraciones del sueño, deterioro funcional y trastornos de la conducta alimentaria.

"Tras más de una década de estudios, los especialistas coinciden en que no se trata de un fenómeno anecdótico, sino de un determinante relevante de salud que requiere un abordaje preventivo, clínico y comunitario", exponen.

Desde Commálaga se valora la regulación del acceso a redes sociales en determinadas edades, al entender que puede ofrecer un marco de contención. Sin embargo, para su presidente, el doctor Pedro J. Navarro, "restringir no equivale a educar".

"Limitar el acceso no sustituye la alfabetización digital ni el desarrollo de competencias emocionales necesarias para desenvolverse en un entorno digital que ya es estructural en nuestra sociedad", añade el máximo representante de los médicos malagueños que es además especialista en Pediatría.

Para el Colegio de Médicos de Málaga la transformación digital es irreversible y el debate no debe centrarse únicamente en regular sino en cómo acompañar, educar y liderar este proceso desde una perspectiva sanitaria, ética y preventiva.

"Regular es necesario. Prohibir puede ser útil pero apostar decididamente por la Salud Digital es una responsabilidad colectiva y una oportunidad para fortalecer la salud mental de las nuevas generaciones", concluye el doctor Navarro.

Patrullas saludables, proyecto de Commálaga

Por ello, el Colegio defiende avanzar hacia un modelo integral de salud digital que combine regulación con formación y prevención. La institución cuenta con una amplia trayectoria en el desarrollo de cursos y programas formativos dirigidos tanto a profesionales sanitarios como a población general, centrados en la prevención del uso problemático de Internet, la alfabetización y el bienestar emocional en entornos digitales.

Esta experiencia permite afirmar, en palabras del coordinador del proyecto Pantallas Saludables del Colegio de Médicos, doctor Andrés Fontalba, que "la intervención educativa precoz, basada en evidencia científica, resulta más eficaz y transformadora que la mera prohibición". El doctor Fontalba es especialista en Psiquiatría, investigador y experto en la materia.

Desde la institución recuerdan que la prevención no es solo una cuestión normativa, sino también cultural. La implicación activa de familias y docentes es clave, ya que los menores aprenden por imitación. "No podemos exigir autorregulación digital a niños y adolescentes si los adultos no ejercen un modelo coherente y equilibrado en el uso de la tecnología", recuerda Fontalba.