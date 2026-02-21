Virginia, médico de familia, contra el Estatuto Marco: "Hay compañeros que podrían jubilarse cinco años antes"

Las claves nuevo Generado con IA Más de 5.700 profesionales sanitarios en Málaga están convocados a la huelga contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Los médicos protestan para exigir un Estatuto Marco propio y mejores condiciones laborales, como que las horas extra computen para la jubilación. Virginia Ortega, médico de familia, denuncia que la regulación actual obliga a realizar guardias que no se pagan como jornada extraordinaria. La protesta surge por el malestar ante el Estatuto Marco, que no reconoce la jornada complementaria para la jubilación, lo que podría permitir a algunos jubilarse cinco años antes.

Los médicos de España han arrancado este lunes su primera semana de paro contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad y en la provincia de Málaga, donde están convocados más de 5.700 profesionales de la sanidad.

La médico de familia y vicesecretaria del Colegio de Médicos, Virginia Ortega, era una de las tantas manifestantes en el tercer día de paro en el que los facultativos invadieron las calles del centro de Málaga para exigir un Estatuto Marco propio y mejores condiciones laborales, como que las horas extra computen para la jubilación.

“La lucha que emprendemos es por la dignidad de la profesión médica y por una defensa férrea de la sanidad pública”, explica Ortega. Lamenta que, a pesar de la entrega del colectivo, la regulación actual les obliga a realizar guardias que exceden su jornada habitual y encima se pagan a un precio inferior al ordinario. “No tenemos derecho a cobrar las horas que se nos obligan a hacer como jornada extraordinaria”.

Esta protesta se produce en un contexto marcado por el malestar del sector sanitario ante el Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad que Mónica García defiende a ultranza y delega responsabilidades en las comunidades autónomas, en este caso en la Junta.

Uno de los puntos de inflexión de la protesta es el cómputo de la jornada complementaria. Ortega señala que estas horas, trabajadas de noche o en fines de semana, no se contabilizan para la jubilación. “Tenemos compañeros que hacen tal cantidad de horas que podrían jubilarse incluso cinco años antes”, asegura.

La situación genera un sentimiento de inseguridad ante el esfuerzo físico y mental que supone que un neurocirujano tenga que operar de urgencia a las tres de la mañana. “Nuestros pacientes están sufriendo estos paros y le pedimos a la ministra que se siente a negociar para parar esta huelga”, ya que, afirma, ellos son los primeros en querer parar.