La vacuna contra el rotavirus llega al calendario vacunal de Andalucía: más de 11.000 bebés malagueños se beneficiarán

La vacuna frente al rotavirus llega al calendario del Servicio Andaluz de Salud y permitirá que más de 11.000 lactantes malagueños puedan protegerse ante este virus que es una de las causas más frecuentes de gastroenteritis aguda en la infancia, asociada a episodios de deshidratación y a un elevado número de hospitalizaciones.

La incorporación de la vacuna frente al rotavirus va a suponer, además, "un notable ahorro para las familias que ya no tendrán que pagar por esta vacuna, que era muy recomendada por los pediatras", según ha informado la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro.

El coste ronda entre los 140 y los 190 euros por las dos dosis. Por ello, "en la provincia de Málaga el ahorro para las familias asciende a los dos millones de euros".

Así lo ha destacado durante una visita al centro de salud de Arroyo de la Miel en Benalmádena (Málaga), junto al alcalde, Juan Antonio Lara; la directora del distrito sanitario, Elena Ayllón; y la directora del centro de salud, Rosa Carabaño, en donde ha explicado que desde este mismo mes de febrero se ha comenzado la vacunación sistemática y gratuita frente a este virus con una pauta de dos dosis, a los dos y a los cuatro meses.

Navarro también ha señalado que "Andalucía cuenta hoy, y lo podemos decir sin ningún género de dudas, con el calendario vacunal más importante de toda España. Estamos a la vanguardia en vacunación", ha incidido.

Al respecto, ha recordado que la inversión para 2026 en vacunas asciende a más de 150 millones de euros, 17 millones más que el año anterior, "y el triple de lo que se destinaba en 2018".

Navarro ha valorado "el enorme esfuerzo" que está haciendo el Gobierno andaluz para proteger a la población infantil. También ha señalado algunas de las novedades del nuevo calendario vacunal de 2026, como es el adelanto de la segunda dosis de la vacuna de la triple vírica (sarampión, rubéola y parotiditis) que, a partir de ahora se administrará a los dos años.

"Este adelanto es muy importante porque el año pasado hemos tenido muchos brotes de sarampión entre menores y adelantar la edad en la que se pone esta vacuna supone una mayor prevención ante la enfermedad", ha dicho. Así, Andalucía es la primera comunidad autónoma en implantar esta medida. Asimismo se adelanta la segunda dosis de la vacuna frente a la varicela.

Vacuna de la triple vírica y la varicela

Navarro ha incidido en que "es importante que las familias conozcan las novedades para saber que los menores que cumplen 2 años y los que cumplen 3 años en 2026, correspondientes a las cohortes nacidos en 2023 y 2024, deben acudir a su centro de salud para ponerse la triple vírica y la varicela".

En la provincia están llamados para la administración de la segunda dosis de la triple vírica y la varicela aproximadamente 22.000 menores: 11.000 nacidos en 2023 y 11.000 nacidos en 2024.

Otra de las novedades a las que ha hecho referencia es la ampliación de la edad de vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH), "que hasta ahora abarcaba a chicos y chicas hasta los 18 años y que a partir de ahora se podrán vacunar también hasta los 21 años".

Así, 28.600 chicos malagueños están llamados a vacunarse con la ampliación de tres cohortes, a los que hay que sumar los 23.540 chicos que quedan por vacunarse con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años. En el caso de las chicas, son 7.700 las que tengan 21 años o menos y que deben acudir a vacunarse.

"También el calendario vacunal cuenta con novedades para la población adulta, como es el adelanto de la vacuna frente al neumococo conjugado a los mayores hasta los 80 años", ha explicado Navarro, que ha recordado que hasta el momento el límite para vacunarse eran los 76 años.

Además, la vacuna del herpes zóster se mantiene a los 65 años pero se llevará a cabo un rescate de las personas de 66 y 67 años.