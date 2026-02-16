Sanidad vacunará del herpes zóster a los nacidos entre 1959 y 1961 en Málaga: se puede prevenir en el 97% de los casos

Imagen de archivo de un centro de salud de Málaga. P.T.

Los malagueños nacidos entre 1959 y 1961 podrán vacunarse contra el virus de Herpes Zóster los próximos martes y jueves, según ha informado el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía.

Así, los centros de salud abiertos pertenecen al Distrito Sanitario Málaga-Valle del Guadalhorce y solo vacunarán a los ciudadanos nacidos en 1959, 1960 y 1961.

Todos podrán acudir a vacunarse a cualquier centro de salud del distrito tanto mañana martes como el jueves, 19 de febrero, en horario de tarde, de 17:00 a 19:30 horas, favoreciendo de esta manera la accesibilidad.

El herpes zóster reactiva la varicela

El objetivo es incrementar la cobertura del grupo de población al que está dirigida esta campaña, que son los nacidos entre 1959 y 1961, ya que a partir de estas edades aumenta el número de complicaciones relacionadas con este virus.

El herpes zóster está causado por la reactivación del virus de la varicela. Cabe recordar que en todas las personas que han pasado en algún momento la varicela, el virus se queda “dormido”, “escondido”, y por diferentes circunstancias, puede activarse de nuevo y producir estas lesiones, pudiendo ocasionar complicaciones graves. Actualmente, el herpes zóster se puede prevenir mediante la vacunación en más del 97% de los casos.

Para más información sobre esta vacuna se puede consultar la campaña específica en la página web de ANDAVAC: https://www.andavac.es/herpes-zoster/