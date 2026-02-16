Arranca la primera semana de huelga de médicos: cerca del 50% de los profesionales de Málaga secundan el paro

Las claves nuevo Generado con IA Cerca del 50% de los médicos de Málaga han secundado el primer día de la huelga nacional contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. En los hospitales Regional, Virgen de la Victoria y Costa del Sol, el seguimiento de la huelga ha sido del 40% al 50% entre médicos y del 70% entre residentes. En el Hospital Costa del Sol, el 70% de los médicos y el 80% de los MIR se han sumado al paro, mientras que en Atención Primaria la participación ha alcanzado el 30%. Este miércoles 18 de febrero se ha convocado una concentración y manifestación en el centro de Málaga para continuar las protestas.

Los médicos de España han arrancado este lunes su primera semana de paro contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad y en la provincia de Málaga, donde están convocados más de 5.700 profesionales de la sanidad, las cifras de seguimiento de esta primera jornada han sido "muy buenas".

En concreto, el SMM sostiene que cerca de un 50% de los médicos de la provincia han secundado el primer día de Huelga Nacional. Según la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía el seguimiento en Málaga ha sido del 25,57%.

En el caso de los tres grandes hospitales de la provincia, el Regional, Virgen de la Victoria y el Costa del Sol, el seguimiento ha sido del 40% y el 50% entre los facultativos y médicos y el 70% de los residentes.

Cabe señalar que en el Hospital Costa del Sol 70% de los médicos y el 80% de los MIR han realizado el paro. Por otro lado, en Atención Primaria la huelga se ha notado en menor proporción, llegando al 30%.

En este punto, el sindicato considera que estos datos, para ser el primer día de huelga, "muestran un

gran apoyo de los más de 5.700 médicos de la provincia convocados a los paros previstos para esta semana y en los próximos cinco meses, en los que se prevé un crecimiento del número de facultativos que secundará la huelga, con la intención de seguir reivindicando el descontento de los profesionales con este Estatuto Marco".

Concentración este miércoles en Málaga

Este miércoles, 18 de febrero, a las 12 horas, se ha convocado una concentración en la plaza de la Marina, desde donde, media hora después, aproximadamente, partirá una manifestación por calle Larios hasta la plaza de la Constitución, donde concluirá con otra concentración hasta las 14 horas.