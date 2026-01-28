Siete de cada diez españoles arrastran malestar digestivo tras las fiestas: las 'recetas' de los médicos

Las claves nuevo Generado con IA Siete de cada diez españoles sufren malestar digestivo tras los excesos navideños, según alertan médicos de hospitales Vithas en Andalucía. El aumento de grasas, azúcares, alcohol y los horarios irregulares provocan digestiones pesadas, reflujo y alteraciones del tránsito intestinal. Los especialistas recomiendan evitar dietas extremas o soluciones exprés, apostar por una alimentación equilibrada y retomar la actividad física moderada. Desaconsejan el consumo excesivo de café y tabaco, así como las dietas detox, y destacan la importancia de un diagnóstico médico para tratar la obesidad.

Los médicos de los hospitales Vithas de Andalucía (Málaga, Granada, Almería, Xanit Internacional y Sevilla) alertan de que los excesos navideños disparan las molestias gastrointestinales, que afectan a siete de cada diez ciudadanos en las semanas posteriores a las celebraciones.

El incremento de grasas, azúcares y alcohol, unido a horarios irregulares, se traduce en más consultas por digestiones pesadas, reflujo y alteraciones del tránsito.​

El Dr. David Marín García, especialista en Aparato Digestivo en Vithas Málaga, recuerda que la salud digestiva está estrechamente vinculada al estilo de vida general.

“Recuperar la salud digestiva no solo depende de lo que comemos, sino de cómo activamos nuestro metabolismo. Retomar la actividad física moderada ayuda a mejorar el tránsito intestinal y a reducir la pesadez abdominal. El objetivo debe ser la sostenibilidad: pequeños cambios mantenidos en el tiempo son más efectivos que grandes esfuerzos puntuales que el cuerpo no puede procesar tras el estrés digestivo de las fiestas”, indica.​

El especialista aconseja prescindir del tabaco y limitar el café, por su efecto irritante sobre la mucosa gástrica. “La clave está en la moderación y en escuchar las señales de nuestro cuerpo para restablecer el equilibrio digestivo de forma natural y duradera”, añade. ​

La Dra. Ana García Navarro, coordinadora de la Unidad de Obesidad en Vithas Granada, subraya que el propósito de adelgazar se repite cada inicio de año, pero insiste en que la obesidad es una enfermedad crónica que exige abordaje médico estructurado.

Señala que “cuando los intentos con dietas o ejercicio no ofrecen los resultados esperados, es fundamental contar con ayuda profesional para realizar un diagnóstico preciso y diseñar un tratamiento personalizado, adaptado a las necesidades de cada paciente”.​

En Vithas Almería, el nutricionista José Luis Esteller desaconseja las dietas extremas o soluciones exprés tras un periodo de excesos. “El aparato digestivo no necesita restricciones drásticas para recuperarse, sino volver a una alimentación equilibrada, ordenada y adaptada a cada persona”. Recomienda organizar el día en varias tomas, respetar horarios estables y optar por raciones moderadas.​

El Dr. Pedro Rosón, jefe de Digestivo en Vithas Xanit Internacional, recuerda que la microbiota intestinal se ve muy afectada por cambios en dieta, sueño y estrés, lo que explica síntomas como hinchazón o digestiones lentas tras viajes y celebraciones.

Señala que el objetivo no es “compensar” de manera brusca, sino retomar paulatinamente una rutina estable, con horarios regulares y la reintroducción progresiva de alimentos ricos en fibra para facilitar la adaptación de la microbiota.​

Desde Vithas Sevilla, el endocrinólogo y especialista en Nutrición Dr. Cristóbal Morales advierte del riesgo de las llamadas dietas detox y de los planes restrictivos que proliferan a comienzo de año.

Según explica, “los ayunos descontrolados y otros métodos que prometen una depuración rápida pueden desencadenar desequilibrios metabólicos agudos, una importante pérdida de masa muscular e incluso patologías derivadas del consumo excesivo de ciertos nutrientes”.​

El especialista añade que “está demostrado que estas dietas estrictas fracasan y favorecen el temido efecto rebote”. En este contexto, recuerda que los tratamientos farmacológicos basados en agonistas GLP‑1 han cambiado el abordaje de la obesidad y serán determinantes durante 2026.​