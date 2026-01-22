El impacto emocional que puede causar el accidente de Adamuz: "El silencio, el llanto o la rabia son normales”

El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado domingo ha marcado un antes y un después en la historia de este país. Víctimas, familiares, voluntarios, profesionales sanitarios, bomberos, guardias civiles y policías recordarán durante toda su vida lo que sucedió hace unos días.

Por ello es fundamental que se cuiden a nivel emocional y que, si ven que el pasar el luto y seguir adelante no pueden hacerlo solos, que no tengan miedo a pedir ayuda a un profesional. Así lo asegura a EL ESPAÑOL de Málaga Amelia Pascual Lacal, psicóloga General Sanitaria del Vithas Rosaleda.

Al pensar en cómo una persona puede hacer frente a lo vivido en Adamuz a nivel emocional, Pascual asegura que “no existe una manera única de afrontarlo. Cada persona reacciona de forma diferente”.

Hay quien, según la profesional, se queda en silencio y no dice nada, otros lloran y algunos sienten rabia o frustración. “Todas esas formas son normales dentro de una situación desbordante y no esperada”, añade.

Lo importante en estos casos, para Pascual "es la unión y la cooperación entre familiares, amigos y compañeros para acompañar en lo que necesiten” porque si hay algo claro en estos casos es que “el compartir el dolor no te lo va a quitar, pero sabes que alguien te acompaña, que alguien te entiende, que alguien está para ti por si lo necesitas".

Y aquí está la clave. Acompañar, pero sin agobiar. “Respetar mucho al que no quiera hablar, respetar mucho al que no quiera salir” porque “aquí el respeto es fundamental, significa cuidar a las personas que han sufrido”.

En este punto, la experta recomienda a los más cercanos a las víctimas que les manden un mensaje diciendo “te entiendo, te comprendo y aquí estoy por si me necesitas, pero sin insistir”.

Aquellos que han sido testigos del suceso pueden o no sufrir estrés postraumático. Cada persona es un mundo, pero aquellos que sientan que no pueden avanzar “lo más óptimo es pedir ayuda desde que pasa la tragedia; cuanto antes se resuelva el dolor, mejor”.

Cabe señalar que hay personas que no pueden acudir a un profesional porque no puede permitírselo. En esos casos Pascual sostiene que “es importante hablar con alguien de confianza” que pueda escucharlos, acompañarlos y estar pendientes de ellos. De igual forma, es importante añadir que por este trágico accidente asociaciones y administraciones públicas han puesto a disposición de las víctimas apoyo psicológico.

Una de las consecuencias que muchas de las víctimas supervivientes al accidente sufrirán será miedo a viajar en tren. Por eso, Pascual considera que en este punto “hay que volver a trabajar colectivamente para restaurar la seguridad perdida”. Tomar distancia también ayuda porque en ocasiones “la sobreexposición mediática y las imágenes constantes de la tragedia re-traumatizan”.

Asimismo, hace hincapié en que no solo se debe acompañar a estos pacientes en el momento del trauma, también se debe estar a su lado en los meses posteriores.

Teléfono de la Esperanza de Málaga

Para ayudar a todas las víctimas, familiares y amigos de los afectados por el trágico accidente de ferrocarril, el Teléfono de la Esperanza de Málaga ha puesto a disposición de la población e instituciones sus recursos de apoyo psicológico y atención emocional.

Así, a través de una nota manifestaron su "profunda solidaridad con todas las personas afectadas por el trágico accidente, así como con sus familiares y allegados".

"Nuestra entidad cuenta con voluntariado especializado en intervención en crisis, duelo, trauma y contención emocional, con amplia experiencia en la atención a personas afectadas por situaciones de emergencia y catástrofes como la actual", han manifestado.

Al respecto, han indicado que las personas necesitadas pueden contactar con su línea de ayuda Teléfono de la Esperanza Málaga --952 26 15 00-- y ha recordado que es un servicio "confidencial, cercano y accesible para toda persona que atraviese una situación de sufrimiento emocional".

Plan de apoyo psicológico a voluntarios y profesionales

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad va a activar un programa específico de cuidado a cuidadores, dirigido a quienes han estado en primera línea de respuesta en el accidente ferroviario ocurrido en el municipio de Adamuz (Córdoba), como voluntarios, fuerzas de seguridad, servicios de emergencia y ciudadanía organizada.

"El objetivo es prevenir el trauma vicario, un malestar emocional que puede aparecer tras una exposición intensa y continuada al dolor y al sufrimiento de otras personas. Afecta especialmente a quienes ayudan en situaciones difíciles y muchas veces no se reconoce a tiempo pese a su impacto en la salud mental", ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García.

Desde el Ministerio señalaron que, en una primera fase, la Junta de Andalucía ha desplegado dispositivos de atención psicológica mediante la movilización del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes (GIPEC), Cruz Roja, profesionales del Instituto de Medicina Legal y otros recursos especializados.

En esta segunda fase, el Ministerio, a través del Comisionado de Salud Mental, desplegará este programa destinado a los cuidadores. Así, los grupos estarán organizados en Adamuz y otras localidades donde se encuentran los afectados, como Córdoba, Málaga, Huelva y Madrid, e integrarán a profesionales del Ministerio de Sanidad y de la red pública andaluza.

"Estos equipos comenzarán a trabajar en los próximos días, una vez finalice la fase de emergencias, activando grupos de acompañamiento psicológico para voluntarios y para vecinos, y otros específicos para personal de emergencias y fuerzas de seguridad", ha detallado García, quien ha añadido que la intervención contará con profesionales especializados del Ministerio, en coordinación con el Centro de Salud Mental de Referencia, para "asegurar el acompañamiento y la continuidad de la atención".