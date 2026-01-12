Oncólogos de Málaga apuestan por tratamientos menos invasivos: "La individualización se basa en el menos es más"

Las claves nuevo Generado con IA La oncología en Málaga apuesta por tratamientos menos invasivos y personalizados, adaptando las terapias al perfil clínico y molecular de cada paciente. Las técnicas como la cirugía conservadora y la cirugía robótica han mejorado la calidad de vida en pacientes con cáncer de mama y próstata, reduciendo complicaciones. El uso de biomarcadores y tests genéticos es fundamental para seleccionar tratamientos precisos, incrementando la eficacia y la supervivencia de los pacientes. Los hospitales Quirónsalud Málaga y Marbella ofrecen radioterapia ultracorta y acceso a terapias innovadoras a través de ensayos clínicos e investigación avanzada.

La investigación oncológica avanza día a día, haciendo que las intervenciones sean cada vez menos agresivas y más efectivas. Entre los beneficiados están los pacientes de los hospitales Quirónsalud Málaga y Quirónsalud Marbella, quienes pueden acceder a tratamientos innovadores gracias a la participación en ensayos clínicos.

La cirugía, la radioterapia y los tratamientos sistémicos continúan siendo los tres pilares esenciales para el abordaje del cáncer, alcanzando ya tasas de supervivencia cercanas al 75%.

Sin embargo, la oncología moderna evoluciona de manera firme hacia la personalización, adaptando cada intervención al perfil clínico y molecular de cada paciente.

En este sentido, Jorge Alfonso Contreras, jefe del Servicio de Oncología de los hospitales Quirónsalud Málaga y Quirónsalud Marbella, asegura que “la individualización del tratamiento del cáncer en general se ha basado en el menos es más”.

Con esta afirmación se refiere a que el avance de los procedimientos oncológicos les ha permitido tratar a los pacientes con “menos cirugía, abandonando casi por completo las extirpaciones de órganos con técnicas de cirugía conservadora, laparoscópica y/o robótica, complementadas cuando es necesario con sesiones de radioterapia que han demostrado los mejores resultados oncológicos pero con una superior calidad de vida”.

Contreras explica que “la cirugía conservadora se emplea en un alto porcentaje de pacientes con cáncer de mama y habitualmente va unida a un tratamiento con radioterapia complementaria corta (de pocas sesiones, 5 a 15) y sin efectos secundarios”.

En el caso del cáncer de próstata, destaca el avance de la cirugía robótica, que reduce complicaciones como la incontinencia o la impotencia frente a la técnica tradicional.

“Ambos procedimientos”, señala, “han supuesto un notable salto en la calidad de vida de pacientes de ambos sexos”.

Por su parte, Cristina Quero, especialista del Servicio de Oncología del Hospital Quirónsalud Marbella, sostiene que los biomarcadores se han convertido en una pieza central en la práctica clínica actual.

“En la oncología moderna, los tests genéticos y los biomarcadores son esenciales para seleccionar el tratamiento más preciso”, explica.

Esta estrategia, conocida como medicina personalizada o de precisión, permite identificar características específicas de cada tumor que orientan tanto el diagnóstico como el pronóstico y la elección de terapias dirigidas o inmunoterapia.

Además, Quero añade que trabajan “con mutaciones como EGFR, KRAS o BRAF y con la expresión de proteínas como PD-L1 o HER2”. A estos se suman herramientas como la secuenciación masiva (NGS), el análisis de inestabilidad de microsatélites (MSI) o marcadores germinales como BRCA, que contribuyen a ajustar cada tratamiento al perfil biológico del paciente.

Radioterapia ultracorta: tratamientos de solo cinco días

La tecnología disponible en el Hospital Quirónsalud Marbella permite también aplicar esquemas de radioterapia muy acortados en algunos tumores.

En este punto, Quero señala que “las indicaciones de tratamientos en tan solo cinco días con radioterapia están establecidas para tumores como mama y próstata en estadios no avanzados, y siempre con la seguridad y garantía de que no compromete los resultados clínicos ni produce mayores efectos secundarios o complicaciones que el tratamiento convencional”.

Impacto directo en la supervivencia

Por otro lado, la mejora en la precisión diagnóstica y terapéutica ya se refleja en los pacientes tratados en la Unidad Integral de Oncología de Quirónsalud.

“La personalización de los tratamientos está consiguiendo mejores resultados en las respuestas a los tratamientos que se aplican y ello repercute en una mayor supervivencia y mejor calidad de vida en los pacientes que atienden”, añade.

Investigación y ensayos clínicos: acceso a terapias innovadoras

Cabe señalar que el hospital participa activamente en líneas de investigación punteras. “Hay muchas vías de investigación en oncología que nos permiten avanzar en la toma de decisiones para individualizar los tratamientos oncológicos”, concluye.