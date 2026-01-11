Málaga alcanza el 92% de vacunación contra la bronquiolitis: más de 7.300 menores de 6 meses protegidos

La campaña de vacunación frente a la gripe 2025-2026 de Andalucía no ha llegado a su fin. Malagueños de todas las edades continúan acudiendo a sus centros de salud y puntos de vacunación más cercanos a protegerse ante los virus respiratorios, cuya incidencia sigue aumentando.

Estas vacunas no solo protegen a los adultos de la gripe, también inmunizan a los más pequeños frente al virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis. En Málaga se han vacunado hasta ahora el 92,2% de los menores de 6 meses, es decir, 7.361 bebés.

En cuanto a los inmunizados degripe y COVID, en Málaga, el número de personas que ha recibido la vacuna antigripal asciende hasta los 341.932 y de covid 138.487, según los últimos datos de la Consejería de Sanidad.

Mascarillas obligatorias hasta el 6 de febrero

La Junta de Andalucía ha decidido prorrogar la orden en la que se establece el uso de mascarillas en centros sanitarios y sociosanitarios hasta el próximo 6 de febrero.

La orden por la que se recomienda el uso de mascarillas estará en vigor “hasta las 00.00 horas del 6 de febrero de 2026, sin perjuicio de que en ese plazo se pueda dictar nueva orden dejando sin efecto la presente, de acuerdo con la evaluación epidemiológica realizada por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica”, según la resolución.

La situación epidemiológica, hasta la primera semana de este 2026, “indica que la actividad de las infecciones respiratorias agudas en Andalucía se mantiene en nivel epidémico bajo, con una posible finalización de la fase de ascenso, persistiendo la superación del umbral epidémico de gripe por quinta semana consecutiva”, según la Consejería de Sanidad.

Con esta prórroga, el uso de mascarillas tanto entre profesionales sanitarios como por parte de pacientes y usuarios de centros sanitarios y sociosanitarios seguirá siendo “recomendable”.

Eso sí, pasará a ser obligatorio cuando en los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se alcance “de manera reiterada la fase II (aumento moderado) o fase III (aumento sostenido) del plan de alta frecuentación y la tasa de incidencia en Atención Primaria del distrito en el que se encuentre el centro haya superado por dos el valor de la tasa de incidencia”.

Incidencia infecciones respiratorias

La incidencia de las infecciones respiratorias agudas causadas por la gripe, la Covid 19, el virus respiratorio sincitial y otros virus de invierno siguen aumentando y, actualmente, en Málaga se sitúa en los 227,1 casos por cada 100.000 habitantes.

Cabe señalar que, la incidencia de la gripe en Málaga ha sufrido la tendencia contraria, es decir, ha descendido unos tres puntos. En concreto, a finales de 2025 estaba en 38,8 casos por cada 100.000 habitantes y ahora se sitúa en los 35,4.

Vacunados de gripe y covid en Andalucía

En Andalucía, desde que inició la campaña de vacunación frente a la gripe, se han inmunizado 1.890.988 personas y 770.055 han sido las que se han protegido de la COVID.

Por provincias, en Almería 152.529 personas se han vacunado frente a la gripe y 54.466 frente a la COVID; en Cádiz 237.829 y 93.531, respectivamente; en Córdoba 199.800 y 76.518; en Granada, 234.682 y 94.170; en Huelva 104.638 y 42.553; en Jaén 176.567 y 62.299; y en Sevilla 442.494 y 207.874.

Asimismo, 41.790 menores de seis meses, prematuros de hasta doce meses y menores de dos años con patologías graves han sido inmunizados frente al principal causante de la bronquiolitis en Andalucía.

Por provincias, en Almería se han vacunado 4.269 menores de seis meses, lo que supone un 93,9% de la cobertura; en Cádiz 5.189 (94,6%); en Córdoba 3.565 (95,6%); en Granada 4.497 (94,2%); en Huelva 2.357 (96%); en Jaén 2.793 (96,9%); y en Sevilla 9.577 (95,4%).