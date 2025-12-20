El aumento de los casos de gripe en Málaga pone en alerta a los sanitarios: “Vacunarse es fundamental para todos"

El número de casos de gripe sigue aumentando en Andalucía y, poco a poco, la incidencia es cada vez mayor. En esta, la tasa del síndrome gripal ha subido de los 33,5 casos por cada 100.000 habitantes en la región, a los 38,1 casos.

La situación irá a más porque Andalucía continúa en la fase ascendente de la onda epidémica de la gripe de esta temporada, es decir, que la incidencia seguirá aumentando. Por ello, tanto expertos como autoridades, inciden en la vacunación para poder protegerse.

Asimismo, el Dr Diego Toledo, coordinador del Servicio de Urgencias de Vithas Málaga, hace hincapié que vacunarse de la gripe es fundamental para todos, desde los más pequeños hasta los más mayores, sobre todo en estas fechas, porque “te protege a ti y protege a los demás”.

Al hilo, el experto añade que el uso de mascarillas también es importante. “Su uso es muy recomendable en cualquier entorno, tanto en un complejo hospitalario como en los centros de salud”, añade.

Hasta ahora el uso de mascarillas ha estado siendo recomendable, pero la gran mayoría de los centros sanitarios de la provincia de Málaga están aprobando la obligatoriedad de llevar esta protección.

La oleada de gripe de este año, según Toledo, “se ha adelantado dos o tres semanas” con respecto a otras temporadas. Habitualmente, la fase ascendente de la epidemia suele producirse después de las navidades, pero este año la situación de Málaga ya está ahí.

Están atendiendo a pacientes de todas las edades con síntomas como cefaleas, una fiebre muy alta, malestar general y dolor muscular. Estos son los síntomas más comunes, pero también hay quien sufre diarreas y vómitos, pero “sobre todo es ese malestar general”.

“La gripe es un cuadro viral que no necesita antibióticos, salvo complicaciones y se trata con tratamiento sintomático”, explica Toledo que incide en que estos cuadros suelen durar entre cinco y siete días.

Por ello, ante esta situación, el experto hace un llamamiento a la población para que se vacune y extreme precauciones durante las fiestas navideñas.

Vacunados en Andalucía

Hasta ahora en Andalucía ya se han inoculado 1.843.593 vacunas frente a la gripe en Andalucía y 759.322 frente a la covid. En el caso de Málaga, los que han recibido la vacuna antigripal ascienden a los 331.805 malagueños.