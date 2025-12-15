El Materno de Málaga estrena gimnasio para niños con cáncer: 25.000 euros para mejorar la calidad de vida de los pacientes

Las claves nuevo Generado con IA El Hospital Materno Infantil de Málaga ha inaugurado un gimnasio adaptado para niños oncohematológicos, gracias a una donación de más de 25.000 euros de la Fundación Cesare Scariolo. El nuevo Club Deportivo busca mejorar el bienestar emocional, reducir la fatiga y efectos secundarios del tratamiento, y favorecer el desarrollo psicomotor y la socialización de los menores. La iniciativa integra asistencia, rehabilitación e investigación, permitiendo evaluar científicamente el impacto de la actividad física en la calidad de vida y la evolución clínica de los pacientes pediátricos. El club funcionará bajo protocolos específicos y supervisión profesional, consolidándose como un modelo innovador de atención multidisciplinar y rehabilitación personalizada en cáncer infantil.

El Hospital Materno Infantil de Málaga estrena un Club Deportivo para que sus pacientes pediátricos oncohematológicos hospitalizados incorporen la actividad física adaptada como parte del abordaje terapéutico integral.

Este nuevo recurso, que se ha llevado a cabo gracias a la colaboración de la Fundación Cesare Scariolo, tiene el objetivo de mejorar el bienestar emocional de los menores, reducir la fatiga y los efectos secundarios del tratamiento, reforzar el desarrollo psicomotor, y favorecer la socialización en un entorno seguro.

El proyecto, según explican en un comunicado, se enmarca dentro de un estudio de investigación en rehabilitación oncohematológica pediátrica, lo que permitirá evaluar de manera científica el impacto de la actividad física sobre la calidad de vida y la evolución clínica de estos pacientes, consolidando así un modelo innovador que une asistencia, rehabilitación e investigación.

La iniciativa ha sido posible gracias a una donación de la Fundación Cesare Scariolo, destinada a la adquisición de materiales deportivos, lúdicos y de rehabilitación. En concreto, la donación ha sido de más de 25.000 euros que han permitido dotar a este espacio de recursos seguros y adaptados a las necesidades funcionales de los pacientes.

La fundación, que mantiene una estrecha relación de colaboración con el Hospital Materno Infantil desde 2008, refuerza así su compromiso con la humanización de la atención hospitalaria y la mejora de la calidad de vida de los pacientes pediátricos en tratamiento oncohematológico.

Funcionamiento del Club Deportivo

El Club Deportivo Infantil funcionará bajo un protocolo específico aprobado por los servicios de pediatría, hematología, rehabilitación y participación ciudadana, garantizando la seguridad clínica de los pacientes, la supervisión profesional y el cumplimiento de las medidas de higiene y protección necesarias.

Esta iniciativa, además de su valor asistencial, se consolida como una plataforma de innovación clínica e investigación aplicada al cáncer infantil, que permitirá avanzar en nuevos modelos de atención multidisciplinar y rehabilitación personalizada en el ámbito pediátrico.

Inauguración

El acto de inauguración se ha celebrado en el Hospital Materno Infantil y ha contado con la presencia del delegado territorial de la Consejería de Sanidad, Carlos Bautista, del director gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga, José Antonio Ortega, la subdirectora médica del Hospital Materno Infantil y Hospital Civil, Natalia Mena, junto con profesionales de los servicios de pediatría, hematología, rehabilitación y enfermería, así como de la Unidad de Participación Ciudadana.

En este sentido, el delegado de Salud, Carlos Bautista, ha querido señalar la importancia de “ampliar cada vez más el ámbito de actuación de los centros sanitarios, que los hospitales incorporen proyectos y actuaciones que permitan a los pacientes continuar con su actividad cotidiana, continuar con su vida”.

“Con este club damos un paso más en la humanización de la atención pediátrica, creando un espacio donde la actividad física se convierte en una herramienta terapéutica que ayuda a los menores a afrontar mejor su enfermedad”, ha señalado el director gerente del Hospital Regional, José Antonio Ortega.

Por su parte, la jefa del servicio de Pediatría e investigadora del grupo multidisciplinar de investigación pediátrica en IBIMA Plataforma BIONAND, Esmeralda Núñez, ha destacado que “medir científicamente cómo influye el ejercicio en la calidad de vida y en la evolución clínica de estos menores es clave para seguir mejorando su atención".

El jefe del servicio de Rehabilitación y coinvestigador responsable del grupo de IBIMA “Rehabilitación, Innovación y Calidad de Vida”, Francisco Luna, ha subrayado que “la actividad física adaptada favorece el desarrollo psicomotor, la funcionalidad y la socialización de los menores, contribuyendo de forma significativa a reducir los efectos secundarios del tratamiento”.